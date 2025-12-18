El escenario otoñal de los últimos días tiene las horas contadas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso claro: España se prepara para un cambio drástico de tiempo que traerá de vuelta el invierno más riguroso justo antes de Navidad.

Aunque este jueves el termómetro aún marcará valores suaves en el sur y el Mediterráneo, la entrada de un frente muy activo marca el inicio de un desplome térmico que culminará con nevadas en cotas inusualmente bajas.

Jueves de transición: temporal marítimo y vientos fuertes

Según la AEMET, la jornada de hoy estará marcada por la inestabilidad en el noroeste. Galicia, Asturias y las zonas occidentales de Castilla y León ya están bajo la influencia de un frente que dejará lluvias abundantes. La situación es especialmente delicada en el litoral, donde se ha activado el aviso naranja por oleaje que podría superar los 7 metros de altura en las costas gallegas y el Cantábrico.

Mientras que en ciudades como Almería se rozarán los 20 grados y en el valle del Guadalquivir o el País Vasco se alcanzarán los 18, la atmósfera empezará a enfriarse desde el Atlántico. En Canarias, el protagonismo lo tendrá el viento fuerte, especialmente en las cumbres de las islas de mayor relieve.

Viernes y sábado: la cota de nieve empieza a caer

A partir de este viernes, el frente se desplazará de oeste a este, barriendo casi toda la Península con precipitaciones que serán especialmente intensas en el norte. Lo más significativo será el descenso de la cota de nieve, que bajará hasta los 1.200 metros en el cuadrante noroeste.

Ciudades de la meseta norte y del centro peninsular verán cómo sus máximas caen por debajo de los 10 grados. El sábado, el temporal se trasladará también hacia Cataluña y Baleares, mientras un segundo frente volverá a golpear el noroeste con lluvias fuertes y persistentes.

El domingo: nieve en zonas llanas y heladas navideñas

El momento crítico llegará el domingo. Según Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, las temperaturas seguirán su tendencia a la baja, lo que provocará que la nieve no se limite únicamente a los sistemas montañosos. Existe una probabilidad muy alta de que nieve en puntos de la meseta norte, afectando a diversas capitales de provincia de Castilla y León.

Este episodio de frío invernal será la antesala de la semana de Navidad, que arrancará el lunes con heladas generalizadas en el interior peninsular y un ambiente marcadamente gélido.

Recomendaciones urgentes: