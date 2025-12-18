Entradas para el Gran Premio de MotoGP de Jerez: cuánto cuestan y cómo comprarlas

El Gran Premio de España de MotoGP, que se celebra cada año en el Circuito de Jerez‑Ángel Nieto, es una de las pruebas más esperadas del calendario internacional de motociclismo. La edición 2025 fue especialmente destacada por coincidir con el 40 aniversario del circuito, lo que disparó la expectación y las ventas de entradas entre los aficionados, y para 2026 ya está abierta la venta anticipada de localidades para vivir un fin de semana completo de acción en pista.

El Gran Premio de España de MotoGP suele disputarse a finales de abril, siendo uno de los primeros grandes premios europeos de la temporada. El evento atrae a decenas de miles de aficionados de España y del extranjero, que llenan las gradas, zonas abiertas y fan zones del circuito para ver en vivo a los pilotos de las categorías de Moto3, Moto2 y MotoGP.

Precio y cuánto cuestan

El precio de las entradas para el Gran Premio de MotoGP de Jerez varía según el tipo de acceso y la ubicación en el circuito. Las opciones más económicas son las entradas de acceso general o Pelouse, que permiten entrar en zonas abiertas del circuito sin asiento reservado y ofrecen una experiencia más libre, con precios que pueden partir de alrededor de 60–62 euros para todo el fin de semana.

Si prefieres tribunas numeradas, con mejor visibilidad en zonas clave como la recta de meta o curvas estratégicas, los precios aumentan y suelen situarse entre 120 y 150 euros, dependiendo de la tribuna y la cercanía a la acción en pista. Para quienes buscan una experiencia premium, las entradas VIP o Lounge ofrecen asientos exclusivos, acceso a salones privados y, en algunos casos, entrada al paddock, con precios superiores, que pueden superar los 200–250 euros por fin de semana.

Cómo comprar

Las entradas para el Gran Premio de Jerez se pueden comprar de manera anticipada o en taquilla, aunque la compra anticipada es la opción más recomendada, ya que el evento suele registrar alta demanda y agotarse rápidamente, sobre todo en tribunas y zonas VIP.

Para adquirirlas, primero debes seleccionar el tipo de entrada (general, tribuna o VIP) y la cantidad de días (normalmente viernes, sábado y domingo). Muchas entradas permiten elegir asientos numerados en tribunas, mientras que las generales ofrecen acceso libre dentro de las zonas abiertas del circuito.

Tras la selección, el pago se realiza mediante tarjeta de crédito, débito o plataformas seguras de pago online. Una vez confirmada la compra, recibirás las entradas como PDF imprimible o código digital para escanear en el acceso, evitando costes de envío y agilizando la entrada al circuito.

Dónde comprar online

La forma más segura de comprar entradas es a través de canales oficiales, evitando riesgos de fraude: