El Rey Felipe VI recibe a los hermanos Márquez tras hacer historia en MotoGP

El rey Felipe VI recibió a los pilotos Marc y Álex Márquez, campeón y subcampeón del mundo de MotoGP, respectivamente, en una audiencia celebrada este jueves en el Palacio de la Zarzuela, en las afueras de Madrid. Los dos hermanos valoraron positivamente el interés del monarca, de quien aseguraron es un gran aficionado al motociclismo, y catalogaron la temporada como un año «súper especial».

Marc Márquez acaba de alzarse, en septiembre pasado, con su séptimo campeonato del mundo de MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2025), mientras que su hermano, de 29 años y campeón en Moto2 (2019) y Moto3 (2014), le escoltó en el segundo cajón del podio general.

A la conclusión del encuentro, Álex consideró que, pese a competir por el título mundial de MotoGP entre ellos, la histórica temporada les ha «acabado uniendo». Marc también tuvo tiempo para hablar de la lesión que tuvo en la última carrera y ya piensa en la recuperación para «estar en esa primera carrera a finales de febrero».

Los hermanos Márquez ya piensan en la próxima temporada y aunque sigan disfrutando de su descanso tras el Mundial, Álex afirma que ya están organizándose el tema físico «para hacer los primeros test en febrero y llegar preparados». En el caso de Marc continúa recuperándose de su fractura en el coracoides y en los ligamentos acromioclaviculares, con el objetivo de llegar al 100% a los test de Sepang en febrero.

En 2026 los dos hermanos Márquez llevarán la misma moto. Ducati anunció que Álex competirá con una moto oficial la próxima temporada, después de firmar el mejor año de su carrera. El 73 ha sido el único que ha conseguido quitarle el liderato a Marc durante el año. Ha sido su gran rival esta temporada y acabó proclamándose subcampeón del mundo de MotoGP. Como premio, Álex llevará una GP26 la próxima temporada y se ha convertido en el piloto referencia de los de Borgo Panigale para desarrollar la nueva montura.