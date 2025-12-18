La Administración General del Estado ha comenzado hoy, 18 de diciembre, a pagar el 2,5% correspondiente a la subida de 2025 de los funcionarios, que estaba bloqueada, y los atrasos de manera retroactiva desde el pasado mes de enero. De esta forma, la Agencia Tributaria ha sido el primer organismo en recibir este pago y, según han constatado fuentes sindicales, mañana continuarán el resto de departamentos de la Administración.

Así, desde CSIF se ha constatado el comienzo de los pagos a los funcionarios, como se comprometió desde Función Pública. No obstante, desde el sindicato también se ha alertado de que se continuará haciendo un seguimiento hasta que se completen los ingresos en todos los ámbitos.

En lo que se refiere a las nóminas, el ministerio que dirige Óscar López espera que la mayoría de las comunidades autónomas también percibirán este mismo mes los atrasos, aunque algunas regiones (como Madrid, Cantabria o Galicia), ya han anunciado que lo harán en la nómina de enero.

Asimismo, los empleados de las corporaciones locales pasan por la misma situación, ya que muchas ya tenían la nómina de diciembre cerrada y no tienen medios tecnológicos para abonar este mes otra nómina extraordinaria, por lo que la recibirán el próximo mes de enero. En este sentido, Función Pública se ha reunido con representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para agilizar el abono de estos atrasos.

Una vez percibida esta paga, en la nómina de enero se percibirá el incremento previsto del 1,5% correspondiente a la subida de 2026, que se verá incrementado en medio punto adicional en función de la evolución del IPC (siempre que el IPC de 2026 sea igual o superior a ese 1,5).

Subida de salario a los funcionarios

El Gobierno finalmente llegó a un acuerdo en noviembre para subir el salario un 11,4% a 3,5 millones de funcionarios, lo que supondrá un incremento de sus sueldos entre 3.000 y 4.000 euros durante los próximos 4 años.

Por tanto, los sueldos de los funcionarios van a incrementarse entre 28.200 y 37.800 euros. En concreto, los beneficios serán especialmente significativos para los empleados del subgrupo A1, quienes recibirán un aumento superior a 3.860 euros anuales, con un salario que alcanzará los 37.818 euros en 2028 frente a los 33.952 euros actuales.

Mientras que para los trabajadores del grupo B también habrá un gran incremento, cercano a los 3.447 euros, situando su salario medio en torno a 33.590 euros anuales. Por otro lado, los grupos C1 y C2 tendrán incrementos más moderados: el grupo C1 alcanzará aproximadamente 31.393 euros y el C2 se situará cerca de 29.214 euros anuales.