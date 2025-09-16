La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente y espectacular. El pasado lunes 15 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 675 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos visto cómo Lorenzo no duda en seguir apretando a Leocadia, exigiendo que informe a Ángela de que ha dado su visto bueno al matrimonio. La señora de Figueroa, por su parte, trata de ganar tiempo como sea. Lope se muestra decidido a querer volver con Vera, pero ella no se muestra por la labor. A pesar de todo, el lacayo no está dispuesto a rendirse tan fácilmente.

Catalina, por su parte, se muestra verdaderamente incapaz de razonar. A pesar de todo, es evidente que una visita de lo más inoportuna e inesperada pone a prueba todo el arrojo que ha mostrado hasta ahora. El barón de valladares amenaza a la hija del Marqués de Luján, diciéndole que debe marcharse de palacio a la mayor brevedad posible. En cuanto a Pía, ha conseguido lidiar con la presencia de Dieguito en palacio, pero pronto se da cuenta de que dicha decisión puede traer consecuencias verdaderamente preocupantes. Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ser testigos de cómo Toño no tiene miedo a una posible catástrofe amorosa. Es un hecho que el muchacho continúa aferrándose a todas y cada una de las palabras de Enora sobre el futuro, a pesar del escepticismo que está mostrando el heredero del Marquesado de Luján.

¿Qué sucede en el capítulo 676 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 16 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo el barón de Valladares no ha dudado en dejar claro a Catalina que debe marcharse sola, sin su marido ni sus dos hijos. Como es de esperar, la hija del Marqués de Luján se niega en rotundo a acceder a esa petición. Todo ello mientras los rumores sobre el origen del levantamiento de los trabajadores de las fincas apuntan a Catalina.

La joven no duda en defenderse atacando, y no solamente a Martina sino también al resto de la familia. Ángela, por su parte, se siente harta de estar encerrada. Es por eso que no duda en pedir a Leocadia que permita que un médico la vea y dictamine que está bien. Leocadia se ve obligada a acceder a la petición de su hija.

Cristóbal reconoce ante Ricardo que se la tiene guardada por haber pedido a Manuel que mediase entre ellos, mientras que el antiguo mayordomo niega que las cosas se desarrollasen de esa manera. Simona y Candela se topan con el mar humor de Lope, por lo que tratan de indagar en lo ocurrido, provocando una discusión entre el lacayo y Vera. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.