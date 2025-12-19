El relato tradicional sobre el origen de la civilización acaba de sufrir un vuelco sísmico. Durante décadas, se consideró que las grandes construcciones monumentales como los templos eran patrimonio de sociedades agrícolas avanzadas de hace unos 5.000 años. Sin embargo, un reciente estudio arqueológico ha sacado a la luz una estructura en Grecia que no sólo desafía estas fechas, sino que sitúa su origen miles de años antes de lo que creíamos posible.

El epicentro de este terremoto histórico es la cueva de Theopetra, un muro de piedra construido hace aproximadamente 23.000 años en la región de Tesalia. Lo que a simple vista parecía un simple montón de rocas, ha resultado ser, tras años de investigación, una sorprendente estructura construida por manos humanas mucho antes del fin de la última Edad de Hielo.

El enigma de cueva de Theopetra: más que una colina natural

La investigación, liderada por geólogos y arqueólogos de renombre, ha utilizado técnicas de prospección avanzada como el radar de penetración terrestre y la tomografía sísmica. Los resultados son contundentes: el interior de la cueva no es un simple montón de rocas, sino una construcción funcional y deliberada que los habitantes de la cueva levantaron para cerrar parcialmente la entrada.

La motivación principal para su construcción parece haber sido la protección contra el frío extremo de la última glaciación, revelando una capacidad de adaptación y organización social sorprendente para la época.

Una cronología que desafía la lógica arqueológica

Para entender la magnitud del hallazgo, debemos mirar el calendario. Las Pirámides de Giza en Egipto tienen aproximadamente 4.500 años de antigüedad. Las dataciones por radiocarbono realizadas en cueva de Theopetra sitúan sus capas más profundas entre los 23.000 y 25.000 años de antigüedad.

Esto significa que esta construcción es, al menos, 17.000 años anterior a las construcciones de la antigüedad más famosas del mundo. En ese periodo, la humanidad supuestamente estaba formada por cazadores/recolectores nómadas sin conocimientos de arquitectura avanzada o ingeniería a gran escala.

Arquitectura avanzada en la Edad de Hielo

El descubrimiento de la cueva de Theopetra obliga a los historiadores a plantearse preguntas incómodas: ¿cómo pudieron sociedades de la Edad de Hielo esculpir y organizar bloques de piedra de forma tan precisa?, ¿qué tipo de organización social y tecnológica poseían para llevar a cabo tal proeza?

El yacimiento muestra una técnica de mampostería meticulosa, donde los bloques de lava fueron tallados y dispuestos en capas rítmicas. Esto sugiere que el conocimiento técnico para la construcción monumental es mucho más antiguo de lo que los libros de texto indican, situando el amanecer de la ingeniería civil en un pasado remoto que apenas estamos empezando a comprender.