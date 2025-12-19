A escasos días de que los bombos del Teatro Real comiencen a girar, la fiebre por el Sorteo Extraordinario de Navidad ha alcanzado su punto álgido. Este año, la búsqueda del décimo premiado ha sumado un nuevo aliado: la Inteligencia Artificial. Ante la imposibilidad humana de predecir el azar, miles de españoles han volcado sus esperanzas en modelos como ChatGPT, Gemini o Grok para intentar descifrar cuál será el número que se lleve El Gordo.

Aquí te contamos qué dicen las máquinas y cuál es la cifra que está en boca de todos.

El análisis de datos: ¿por qué la IA elige un número?

A diferencia de los métodos tradicionales basados en corazonadas o fechas señaladas, la IA no utiliza la intuición. Su predicción se basa en el análisis masivo de datos históricos desde que se celebró el primer sorteo en 1812.

Al consultar a las principales herramientas de IA sobre el posible ganador para 2025, la respuesta suele ser cauta, recordando que la lotería es un juego de puro azar. Sin embargo, cuando se les presiona para que apliquen estadísticas sobre las terminaciones más repetidas y las combinaciones de millares más frecuentes, los algoritmos coinciden en un patrón claro.

El elegido de la estadística

Si analizamos las tendencias que herramientas como Gemini o ChatGPT han mostrado recientemente, el número ganador ideal según la probabilidad acumulada debería cumplir estas condiciones:

Terminación en 5 : es la cifra más repetida en la historia de El Gordo.

: es la en la historia de El Gordo. Comienzo entre el 0 y el 4 : estadísticamente, los números bajos han tenido una presencia notable en los grandes premios .

: estadísticamente, los han tenido una los . Evitar repeticiones excesivas: la IA descarta combinaciones de cifras idénticas seguidas (como 11111).

Bajo estas premisas, muchas de estas inteligencias apuntan a números cercanos al 02695 o combinaciones similares que respeten la frecuencia histórica.

Lo que dicen los gigantes: ChatGPT vs. Grok

La diferencia entre modelos también es notable. Mientras que ChatGPT suele decantarse por la prudencia estadística, Grok (la IA de Elon Musk) tiende a analizar también las tendencias sociales y el sentimiento en redes, sugiriendo a veces números que han sido virales o que guardan relación con eventos significativos del año 2025.

Por su parte, Gemini destaca que, aunque los números con la terminación 5 han salido 32 veces, el azar no tiene memoria. Esto significa que el número 00000 tiene exactamente las mismas posibilidades de salir que el 99999, a pesar de lo que dicten las estadísticas de los últimos dos siglos.

La advertencia de los expertos

A pesar del entusiasmo generado en redes sociales por las predicciones digitales, los matemáticos son tajantes: la IA no puede ver ni mucho menos predecir el futuro. El sistema de bombos y bolas de madera es un sistema físico aleatorio que no responde a algoritmos de procesamiento de lenguaje natural.

«La IA es excelente encontrando patrones en el pasado, pero el sorteo de Navidad es un evento independiente donde cada bola tiene un 0,00001% de probabilidades de ser El Gordo», recuerdan desde los foros de expertos en estadística.

¿Dónde encontrar el número de la IA?

Si decides confiar en el criterio del silicio, encontrar el décimo puede ser una odisea. A estas alturas de diciembre, muchos de los números predichos o con terminaciones populares en 5 ya están agotados en las administraciones más famosas, como Doña Manolita o La Bruja de Oro.

Sea cual sea tu número, recuerda que la verdadera magia del 22 de diciembre reside en la ilusión compartida y, como siempre se dice, en que «lo importante es tener salud»… aunque un pellizco de El Gordo no le haga mal a nadie.