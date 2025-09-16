El PSOE retrasa una votación de apoyo al tren porque un diputado está atrapado en un retraso del AVE

El Congreso de los Diputados ha vuelto a vivir este martes un episodio insólito. La Comisión de Industria y Turismo, presidida por el grupo de Esquerra, ha retrasado la votación de una iniciativa del PSOE porque una de sus diputadas no se había presentado por los retrasos sufridos en su AVE. Casualmente, la iniciativa del Grupo Socialista venía a apoyar a la industria ferroviaria.

«Hay trenes que vienen retrasados», ha anunciado la presidenta de la sala, la republicana Inés Granollers, «nos piden unos minutos para empezar la votación». No obstante, una equivocación a la hora de señalar que era una integrante de los socialistas en la Comisión la que no estaba, ha articulado de manera de errónea que era una del grupo de ERC la perjudicada.

«Como me imagino que todo el mundo menos Esquerra Republicana, les faltan diputados, nos esperamos un momentito», ha señalado a la vez que ha generado un estrepitoso murmullo por parte de los presentes en el paraninfo de Pérez-Llorca ubicado en la Cámara Baja.

«Es todo una broma»

Desde el Grupo Popular, el diputado por Zaragoza Pedro Navarro, que ha corregido a la presidenta de la Comisión -no era una diputada de ERC la que se retrasaba sino del PSOE-, ha calificado de «broma» el episodio. Todo ello, además, tras criticar que la diputada de ERC haya cedido a la petición no sólo del Grupo Socialista de suspender la votación de su iniciativa; también, que lo haya hecho porque el AVE en el que venía la diputada del PSOE venía con retraso.

«Es todo una broma», ha calificado en sus redes sociales momentos más tarde el diputado del PP. A mayores, de que para sorpresa de los presentes, la iniciativa que debía aprobarse en esa sala del Congreso tenía que ver precisamente con la industria ferroviaria.

La crítica en tono de sorpresa por parte de los populares, se produce apenas unas semanas después de que el titular de la cartera de Transportes, Óscar Puente, haya insistido en que la red de ferrocarril pasa por uno de los «mejores momentos» de su historia. No obstante, tras su comparecencia en el Congreso a principios del mes de septiembre reconocía que en los tres próximos años se iba a producir más incidencias en toda al red.