La lona gigante en el centro de Madrid de la que todo el mundo habla: «¿Aguantará Sánchez?»

Una lona gigante instalada en un céntrico edificio de Madrid se ha convertido en uno de los grandes reclamos de las últimas horas en la capital de España. El motivo no es otro que el eslogan que se puede leer en la pancarta, también en gran tamaño y con un mensaje escueto, conciso, pero muy llamativo, en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

«¿Aguantará Sánchez?», aparece en la lona, situada en la fachada del Paseo de la Castellana 54. Según ha podido saber OKDIARIO, se trata de una campaña de una agencia de publicidad que, a modo de cebo, ha colocado esta pancarta en pleno centro de Madrid buscando enganchar a la ciudadanía con un tema de rigurosa actualidad e impacto sobresaliente: la permanencia o no de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo central hasta el fin de la legislatura.

La lona gigante de Sánchez fue instalada en la mañana del lunes y la comunidad de vecinos a la que pertenece la fachada, con vistas a la Plaza de Emilio Castelar, no fue informada del contenido de la misma. Simplemente, firmaron un contrato y una vez conocido el mensaje, la reacción fue de preocupación y miedo a posibles protestas o represalias de algún radical, tal y como han reconocido a este medio.

A priori, el miércoles se conocerá a qué pertenece esta campaña de publicidad que empieza a aparecer en las redes sociales, debido al vínculo con el presidente del Gobierno. En la lona sólo aparece el apellido de Sánchez, sin ninguna fotografía o dato que pudiera relacionar directamente al jefe del Ejecutivo y provocar consecuencias a la agencia creativa.

Sánchez no convoca elecciones

En sus comparecencias más recientes, además de hablar de la «emergencia climática» para justificar la gestión del Gobierno en los incendios o de alentar a los radicales propalestinos en su boicot a la Vuelta a España, Pedro Sánchez también se ha jactado de confirmar que permanecerá al frente del Ejecutivo central al menos hasta 2027, cuando finaliza su legislatura y deben celebrarse elecciones generales.

Tanto PP como Vox exigen a Sánchez que convoque elecciones y que los ciudadanos sean los que elijan si quieren mantener al frente del Gobierno a un partido como el PSOE, acorralado por la putrefacción, y a un presidente cuyo entorno familiar más cercano, con su mujer Begoña Gómez y su hermano David Sánchez como protagonistas, también está perseguido por la corrupción.

Un reconocido socialista, el ex presidente del Gobierno, Felipe González, castigó recientemente el empeño de Pedro Sánchez de negar la convocatoria de elecciones a pesar de que, además de lo mencionado, en los dos últimos años, no ha podido aprobar los Presupuestos. «He oído decir, y me asombra, ‘pero es que va a ganar la derecha’. Yo no sé quién va a ganar. Quiero decir que ese argumento es un argumento antidemocrático. Eso no puede ser la razón por la que uno no convoca o convoca elecciones», afirmó González, en una entrevista en Antena 3.