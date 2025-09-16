El PP lleva al Senado las vacaciones del «sultán» Sánchez en La Mareta tras las exclusivas de OKDIARIO

El grupo parlamentario del PP en el Senado exigirá explicaciones al Gobierno por el uso de los bienes públicos del Estado por parte de Pedro Sánchez. En concreto, por su estancia vacacional en la Residencia Real de La Mareta (Lanzarote). OKDIARIO reveló cómo, durante su retiro estival, estuvo acompañado de amigos y familiares, blindado por una veintena de agentes policiales. Alicia García, portavoz del Grupo Popular en la Cámara Alta, ha criticado que en lugar de comportarse como el presidente de un país democrático lo haya hecho como «un sultán».

«Desde que Sánchez llegó a La Moncloa consideró que ése era su cortijo y que todos los medios del Estado estaban a su disposición para su disfrute personal», ha destacado a este medio la senadora popular. Durante 23 días, el presidente del Gobierno se refugió el pasado agosto en el complejo residencial de La Mareta. Un inmueble, regalo del rey Huseín II de Jordania a Don Juan Carlos I, que Felipe VI puso a disposición del Estado.

Para la dirigente popular, es «especialmente llamativo» el hecho de que el líder socialista del Ejecutivo disfrutara de sus vacaciones de verano «con familiares y amigos» en un bien inmueble público y perteneciente al Estado. También que, para blindarse de los curiosos y de la prensa, desplegara una amplia corte de seguridad.

Alicia García, cuyo grupo en el Senado quiere saber si el presidente Sánchez hace o no un «uso correcto» de los bienes públicos del Estado, ha querido constatar que, precisamente por esta razón, no le pertenecen de manera exclusiva. «Son de todos», ha recalcado. A su juicio, quien ostenta una responsabilidad como la suya «es el presidente del Gobierno de un país democrático, no un sultán».

Uso del Falcon

No obstante, las críticas del Grupo Popular contra el uso «ilícito» de los bienes del Estado por parte de Sánchez van un paso más allá. En este sentido, critican que no sólo haga uso de los inmuebles a disposición de la jefatura del Gobierno, también del avión oficial Falcon para actividades que nada tienen que ver con su responsabilidad como presidente del Gobierno.

«Lo hemos visto cogiendo el Falcon para ir a conciertos, a bodas de amigos… e incluso para distancias muy cortas», ha destacado la senadora García. Lo cierto es que, según reveló OKDIARIO, son 18 el número de vueltos que el líder socialista del Gobierno ha hecho a bordo de la aeronave sólo durante el mes de agosto para visitar las zonas más afectadas por los incendios.

La iniciativa que el PP llevará al Pleno del Senado la próxima semana se suma a la estrategia de control parlamentario que ejercen los populares como máximo grupo de la Cámara Baja. A ello, se suman a sus críticas que, según la reforma del Reglamento, Sánchez debe comparecer al menos una vez al mes y someterse, en este parlamento, a las preguntas de los distintos grupos parlamentarios.