El truco definitivo para pelar un mango sin mancharte las manos de la nutricionista María Espín : «No chorrea y ahorra tiempo»

Pelar un mango sin mancharte las manos es posible, gracias al truco de la nutricionista María Espín que rápidamente se ha convertido en viral. Las redes sociales nos explican la mejor manera de cuidar una fruta que no es nuestra. Hemos descubierto el mango hace no mucho tiempo, antes disfrutábamos de las frutas sólo del país, pero ese sabor dulce y jugosidad que destaca nos han abierto la puerta a un universo de buenas sensaciones que debemos empezar a conocer de una forma diferente.

No chorrea y ahorra tiempo

Nos vamos a dejar de pelear con la piel del mango. Todo parece fácil en las redes sociales, vemos como se utiliza el mango para crear deliciosas recetas que van a llegar a toda velocidad. Con una serie de elementos que acabarán marcando una diferencia importante.

Pelar un mango sin mancharse las manos es algo sencillo con este truco

Hay un truco que puede ayudarnos a la hora de comer un mango sin necesidad de nada más que un vaso. Vamos a ver como esta nutricionista realiza unos cortes específicos que pueden acabar de darnos más de una sorpresa inesperada con este tipo de elementos.

Te proponemos una receta que puede acabar siendo lo que nos hará disfrutar en primera persona de un tipo de fruta que quedará deliciosa de cualquier forma. En una ensalada o como postre, podremos disfrutar de este tipo de ingrediente que acabará siendo esencial en estos días.

Ingredientes:

3 mangos maduros

1 taza de leche de soja

Cubitos de hielo

1 bola de helado de vainilla o de yogur

Azúcar moreno

Elaboración:

Este batido tiene como base principal el mango, una fruta tropical destinada a triunfar. De sabor que recuerda un poco al melocotón, pero mucho más intenso. Combina muy bien con plátanos, fresas o naranjas. Podemos crear un batido básico que iremos enriqueciendo con las frutas que más nos gusten, disfrutando de un mar de sabores dulces extraordinario. Pelamos y cortamos los mangos con cuidado. Para hacer un batido mejor que sean maduros. Irán directamente al vaso de la batidora. Creamos un puré dulce con esta fruta, nos debe quedar una masa muy suave y ligera. Si nos gusta más o menos dulce, ahora es el momento perfecto para añadirle un poco de azúcar. El mango ya suele tener un punto de dulzor elevado, vamos poniendo una cucharada y removiendo, hasta conseguir el sabor deseado. Llega el momento de ponerle la parte láctea del postre. Podemos incorporar helado, leche vegetal o yogur. Nos interesa ese ingrediente necesario para darle más cremosidad. Para hacerlo más ligero un yogur griego light puede ser perfecto. Mezclamos bien, por último, si vamos a consumirlo al momento le añadiremos unos cubitos de hielo para que esté mucho más fresco. Los podemos poner picados o directamente para que se trituren en el mismo vaso de la batidora.

Tendremos listo nuestro batido lleno de buenas vibraciones y de sabor. Podemos decorarlo con algunas frutas cortadas, le añadimos unas fresas y unos trozos de mango fresco. Estará delicioso y es un postre de lo más saludable, si nos apetece un punto de alcohol podemos ponerle medio vaso de ron, combinará perfectamente con el mango.