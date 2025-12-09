El martes 9 se espera un cambio extremo: este fenómeno irrumpe con fuerza y provoca un giro drástico en España

Este fenómeno que llega con fuerza provocará un giro drástico en el tiempo en España a partir de este mismo martes. Este mes de diciembre ha empezado con relativa tranquilidad y una mirada puesta al calendario. En algunas zonas del país las temperaturas han sido especialmente suaves, algo que quizás nos ha hecho preguntarnos en que mes estamos. Vivimos unas estaciones un poco complicadas en las que parecerá que no estemos ni en las actuales ni en las futuras.

Este puente el invierno ha quedado muy lejos, en especial en estos días en los que quizás hemos tenido que visualizar determinados cambios que quizás hasta ahora no habíamos ni tenido en consideración. Con algunas novedades que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca, nada mejor que empezar a pensar en estos cambios que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener tan cerca. Es hora de visualizar en todo momento qué es lo que puede pasar en estas próximas jornadas en las que el tiempo puede convertirse en un problema contra el que podemos empezar a tener en consideración algunos cambios de ciclo. Esta previsión nos explica qué podemos esperar a partir de este mismo martes.

Este martes 9 se espera un cambio extremo

Algunas partes del país han vivido un cambio extremo que nos ha alejado de lo que sería habitual en estos días. Un giro radical que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración. Es hora de apostar claramente por un giro radical que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración.

Estamos ante un cambio extremo que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno, de la mano de una serie de situaciones que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener. Este puente ha sido muy otoñal y casi primaveral en algunos puntos del país, pero lo que llega ahora, nada tiene que ver con la realidad.

Es momento de apostar claramente por un giro radical que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que el tiempo, puede convertirse en un problema para muchos. Los desplazamientos deberán cuidarse al máximo, en especial si tenemos en cuenta lo que parece que pasará a partir de ahora mismo.

Este fenómeno irrumpe con fuerza y provoca un giro drástico en España

Será mejor que nos preparemos para lo que está a punto de pasar, un giro drástico llega a España, según la AEMET. De tal forma que tocará empezar a prepararnos para lo peor, de la mano de una serie de detalles que, sin duda alguna, acabarán llegando a toda velocidad de una manera muy diferente.

Tal y como nos explican desde el Tiempo: «El índice NAO pasará a fase positiva y los efectos meteorológicos se saldrán de lo que sería habitual: el anticiclón que está frenando la llegada de frentes pronto cederá y las lluvias volverán a varias comunidades. Según las previsiones actuales, el índice NAO cambiará a fase positiva esta próxima semana y aún más en la que viene, iniciada ya la segunda quincena del mes de diciembre. Esto implica un cambio en las piezas atmosféricas a gran escala en el Atlántico, especialmente en lo que se refiere a las altas presiones, y es esperable un cambio de tiempo hacia una mayor estabilidad en gran parte de España, pero con matices».

Siguiendo con la misma explicación: «Como ya se ha comentado, el índice NAO se posicionará en valores en torno a cero esta próxima semana y claramente positivos a partir del lunes 15. Esto se traducirá en una importante remontada subtropical sobre gran parte de España, con dominio anticiclónico en gran parte del territorio. El modelo europeo así lo refleja en su anomalía semanal de altura a unos 500 hpa: la dorsal se impondrá en la mitad este peninsular, extendiendo su influencia hasta la zona centro, pero dejando la mitad occidental a merced de la llegada de frentes. Así pues, la semana que viene será seca, con ausencia de lluvias, en el Pirineo, litoral mediterráneo y Canarias. En cambio será lluviosa en el oeste peninsular, con un incremento de la anomalía cuanto más al oeste. Podrían caer hasta 30 l/m2 por encima de la media en Extremadura, oeste de Castilla y León y Galicia, debido a la entrada repetida de frentes atlánticos».

Lo peor podría estar a punto de llegar: «El primer frente llegaría el martes y sería muy compacto, con unas cuantas horas pasadas por agua en Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía occidental. Las precipitaciones frontales llegarían hasta la Comunidad de Madrid a primeras horas del miércoles, con un debilitamiento casi total del frente en su avance hacia el este. El segundo frente llegaría el viernes según el modelo europeo y sería un calco del anterior: lluvias en la mitad oeste y fuerte debilitamiento al atravesar el centro peninsular, debido a la presencia anticiclónica en el Mediterráneo. La regada sería de nuevo extensa en Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía occidental, con algo de lluvia en menor medida en la Comunidad de Madrid y mitad occidental de Castilla La Mancha. En conclusión: se impondrá la NAO positiva, pero los efectos diferirán de lo que sería esperable con este patrón. Habrá anticiclón, pero solo en una mitad de España, produciéndose lluvias generalizadas en el oeste con la llegada de al menos dos frentes fríos».