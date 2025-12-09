País Vasco se prepara para un cambio brusco: AEMET lanza aviso por viento del sur muy intenso para el que no estamos preparados

La AEMET lanza un aviso por viento del sur muy intenso para el que no estamos preparados, el País Vasco será de las zonas más afectadas por estos cambios que tenemos por delante. Con un giro radical que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

El norte del país será de los más afectados por estos cambios que pueden llegar a toda velocidad y sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante en todos los sentidos. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada en estos días que tenemos por delante y que pueden ser esenciales. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner sobre la mesa determinadas situaciones que acabarán siendo esenciales en estos días que tenemos por delante. Estaremos muy pendientes de unos cambios que pueden acabar siendo esenciales en estos días de vuelta a la rutina en los que todo puede ser posible.

Se prepara el País Vasco por un cambio brusco en el tiempo

Estaremos muy pendientes de un cambio en el tiempo que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno, en estos días en los que todo puede ser posible. Habrá llegado el momento de poner sobre la mesa determinadas situaciones que pueden ser las que nos afectarán de lleno.

Este cambio que, sin duda alguna, podremos empezar a ver llegar de una manera que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración. Una situación del todo inesperada que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible.

País Vasco puede acabar siendo el territorio que empiece a convertirse en el foco de todas las alertas posibles. Con lo cual, habrá llegado el momento de poner sobre la mesa algunas situaciones del todo inesperadas que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podremos empezar a visualizar de una forma muy diferente. Llega un brusco cambio que deberemos tener en mente, antes que nada, de tal forma que nos preparamos para lo peor en el norte del país.

La AEMET lanza un importante aviso por viento del sur muy intenso

El viento del sur será un problema en esta parte del país, pero no será el único, el País Vasco se prepara para lo peor, en estos días en los que la inestabilidad va cobrando protagonismo. Después de un puente que ha sido una especie de antesala de algo más, llega un nuevo temporal.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Intervalos de nubes altas aumentando a cielos nubosos y cubiertos. Precipitaciones débiles o localmente moderadas que se extenderán de oeste a este durante la tarde. Temperaturas mínimas con cambios ligeros. Temperaturas máximas en ligero a moderado ascenso. Vientos moderados del sur con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas altas del interior y en la mitad norte que remitirán al final de la tarde».

La previsión del tiempo de la AEMET no deja lugar a dudas: «Al principio se mantendrá una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados y nubosidad baja matinal dejando nieblas en regiones de ambas mesetas, Ebro y depresiones del nordeste, cordillera Cantábrica y Baleares, siendo más densas en Mallorca. Únicamente predominarán los cielos nubosos o cubiertos en el tercio noroeste debido a un frente que a lo largo del día irá penetrando en la Península, terminando por cubrir los cielos en buena parte de su mitad occidental. Las precipitaciones, avanzando de oeste a este, afectarán al cuadrante noroeste, Extremadura y extremo occidental de Andalucía, siendo posibles en regiones aledañas al este de las citadas. Serán más abundantes en el extremo occidental del sistema Central y de la cordillera Cantábrica, así como en Galicia, donde se espera que sean persistentes y localmente fuertes en su mitad oeste. Cielos poco nubosos o despejados en Canarias, con calima ligera y con la cola del frente dejando algunos intervalos nubosos a últimas horas en los nortes. Temperaturas máximas en aumento en la mayor parte de la Península, con pocos cambios en los tercios nordeste y noroeste y algunos descensos en Galicia y noroeste de Castilla y León. Mínimas en descenso en Galicia, bajo Ebro y zonas al norte de ambas mesetas; con predominio de los aumentos en el resto. Pocos cambios térmicos en las islas y ciudades autónomas. Heladas débiles en el Pirineo sin descartar otras montañas del nordeste».