Bombazo en la arqueología: estudiantes hallan un campamento que reescribe la historia del Imperio Romano

En arqueología, cada descubrimiento guarda el potencial de alterar lo que creíamos cierto. A veces son momias, otras veces tumbas o incluso ciudades. Lo curioso es que, cuando aparecen, lo cambian todo, y eso ha ocurrido en los bosques de Veluwe, en los Países Bajos.

Estudiantes del proyecto Constructing the Limes, en colaboración con arqueólogos de la Universidad Saxion, han desenterrado un campamento militar romano donde no se esperaba encontrar nada. Este hallazgo no es sólo una rareza arqueológica, sino que pone en duda las ideas tradicionales sobre los límites del Imperio romano en esta parte de Europa.

Descubren un campamento romano más allá de la frontera imperial

El campamento está cerca de Hoog Buurlo, una zona boscosa situada a unos 25 kilómetros al norte del río Rin, que hasta ahora se consideraba la línea oficial que marcaba el fin del Imperio en esta región. Allí, bajo una capa de terreno casi lisa, se escondían los restos de una instalación militar romana de hace casi dos mil años.

No se trata de un asentamiento permanente. Las estructuras halladas (un foso en forma de «V», un terraplén de tres metros de ancho y varias entradas dispuestas de forma simétrica) apuntan a un campamento temporal, de esos que las tropas levantaban durante una marcha y abandonaban pocos días después. La forma rectangular con esquinas redondeadas es inconfundible para los arqueólogos.

Lo más llamativo es que es sólo el cuarto de este tipo que se ha documentado en todo el territorio neerlandés. En cambio, en Alemania y Reino Unido se han identificado decenas, incluso cientos, lo que demuestra una presencia militar romana mucho más intensa al otro lado del Rin.

¿Qué revela realmente este campamento romano?

Hasta hace muy poco, se creía que el Imperio romano no cruzaba el Rin con regularidad. Este descubrimiento desmonta esa idea. El campamento de Hoog Buurlo confirma que las legiones cruzaban esa supuesta frontera con frecuencia, ya fuera para realizar incursiones, establecer contacto con tribus aliadas o simplemente para controlar el terreno.

Las pruebas físicas son escasas pero significativas: fragmentos de armamento y un broche metálico apuntan a una datación en torno al siglo II d.C. No se han encontrado utensilios domésticos, lo que encaja con el uso fugaz del lugar.

Además, todo indica que este campamento podría haber servido como punto intermedio entre otras posiciones, como la de Ermelo-Leuvenum, a una jornada de marcha.

Una parte clave de este avance fue el uso de tecnología LiDAR, que permitió detectar irregularidades mínimas en el terreno. El modelo fue desarrollado por Jens Goeree, un estudiante del proyecto, y demostró ser decisivo para localizar el lugar exacto. Gracias a esta técnica, se ha podido excavar sin dañar el entorno natural, ya que el campamento se encuentra dentro de una zona forestal protegida.

Este equilibrio entre investigación y conservación ha sido posible gracias a la cooperación entre universidades, autoridades locales y Staatsbosbeheer, la comisión forestal neerlandesa.

El resultado es doble, por un lado, se amplía el conocimiento histórico sobre las rutas militares romanas; por otro, se protege un ecosistema valioso sin renunciar al progreso científico.