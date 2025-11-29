Flick: «No tenemos tanta intensidad como el año pasado»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa del Camp Nou para analizar la victoria del Barcelona por 3-1 sobre el Deportivo Alavés en la jornada 14 de la Liga ante los medios de comunicación. El cuadro blaugrana recupera el liderato de manera momentánea, aunque ganó al cuadro vitoriano con lo justo.

«Hemos tenido demasiadas pérdidas y hemos de mejorarlo. Ganar es importante y nos debe dar confianza. Debemos manejar minutos de todos los jugadores», comenzó declarando Hansi Flick ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Camp Nou.

«Joan está muy concentrado, está en el lugar correcto, aquí, en el Barça. Es muy bueno tenerle. No he de decidir yo si Joan Garcia va a la selección, para eso está el seleccionador. Es un chico que, de cara al futuro, veremos en la selección», señaló el alemán sobre la gran actuación de su portero contra el Alavés.

«Lo más importante de hoy es ganar los tres puntos. Hay cosas que no me han gustado, como las pérdidas de balón, han sido demasiadas», declaró el técnico del Barcelona.

«Veremos si Pedri puede ser titular el martes contra el Atlético. Mañana tenemos sesión de recuperación. He hablado con él cuando ha acabado el partido y me ha dicho que estaba bien», dijo sobre el regreso de Pedri.

«Soy respetuoso. Hoy estaba muy calmado y me gusta comunicarme con el cuarto árbitro. Le he preguntado por qué expulsaba a Dela y a Sorg, pero no me ha hablado. Echo de menos más comunicación», comentó sobre el árbitro del partido.

«Hoy Bernal ha dado un paso importante. Le dará confianza para las próximas semanas. Me gusta lo que veo en los entrenos. Está evolucionando bien, estoy contento con él», comentó sobre el canterano, titular contra el Alavés.

«No tenemos tanto control ni intensidad como teníamos el año pasado. Me han dicho que la 14 jornada teníamos los mismos puntos que ahora. Debemos mejorar a pesar de las lesiones que hemos tenido», comentó el entrenador alemán.