Este Barcelona con Raphinha es otro

Este Barcelona con Raphinha ha demostrado que es otro. El brasileño ya está totalmente recuperado de su lesión y frente al Alavés volvió a ser titular. Jugó una hora, fue el mejor de su equipo y su participación ofensiva fue determinante para que el equipo culé pudiese remontar el 0-1 en contra antes de la media hora inicial. También el regreso de Pedri es una gran noticia para Hansi Flick.

La mejor noticia que ha recibido Hansi Flick en las últimas semanas ha sido la recuperación de Raphinha. Ya tuvo minutos en los anteriores partidos y en Londres demostró su amor propio por el escudo del Barcelona y su liderazgo como uno de los capitanes de la plantilla. Fue el único que presionó al Chelsea con sentido.

Flick lo tenía claro ante el Alavés. Raphinha merecía recuperar ya la titularidad. Y así fue. Le ha pasado por la derecha a Ferran y Rashford, y lo hará con el que se ponga por delante. Es el atacante más importante del Barcelona, incluso por encima de Lamine Yamal.

Contra el Alavés fue el mejor del partido y su juego fue clave para que el Barcelona ganase el partido. Sin él, su equipo no sería lo mismo. Y es que la presión que lidera arriba Raphinha le da sentido a todo el modelo de juego que quiere llevar a cabo Hansi Flick.

Sus dos asistencias fueron determinantes para que el Barcelona le remontase el partido al Alavés antes de la primera media hora de juego. Raphinha se mostró incisivo y su calidad descolocó al equipo rival. Y es que este Barça con él sobre el campo es otro. Su ataque mejor, su juego mejora y la presión colectiva con él como líder es mucho más efectiva.

También el regreso de Pedri es clave para la mejora del juego del Barcelona de Flick. El mediocentro canario tuvo minutos más de un mes después contra el Alavés y el entrenador alemán reveló que incluso podría regresar a la titularidad contra el Atlético de Madrid el próximo martes. Un duelo clave para determinar si el equipo culé puede sacar su mejor versión en otro gran examen.