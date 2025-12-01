Alineación del Atlético de Madrid contra el Barcelona: la duda está en Griezmann y Molina

La alineación del Atlético de Madrid para medirse al Barcelona este martes en el Camp Nou en la jornada 19 adelantada por la Liga no presentará muchas sorpresas. Simeone tiene la duda de Molina o Pubill en el lateral derecho tras la baja confirmada de Llorente y la de Griezmann arriba.

El Atlético de Madrid llega al Camp Nou en su mejor momento de la temporada. Con siete victorias consecutivas entre todas las competiciones y a tres puntos del liderato de la Liga. Se presenta en Barcelona con hambre de asaltar lo más alto de la tabla.

La alineación del Atlético de Madrid comienza en la portería con la titularidad de Jan Oblak en el Camp Nou. El portero rojiblanco ya está totalmente recuperado y protegerá la portería rojiblanca.

En la defensa del Atlético de Madrid, Simeone duda en su alineación con Marc Pubill o Molina. No llega finalmente Llorente para este partido y hay dudas en esa posición. El resto de la defensa rojiblanca estará formada por Giménez, Hancko y Ruggeri.

En el centro del campo del Atlético de Madrid hay pocas dudas. Simeone saldrá contra el Barcelona con un doble pivote formado por Koke y Barrios. También jugarán seguro Giuliano Simeone y Baena. La duda está en la quinta pieza.

Esa quinta pieza de la alineación del Atlético de Madrid puede estar en ataque o en el centro del campo. Si está en el ataque será Griezmann. Y si es en el medio será Nico González o Gallagher, y adelantar un poco la posición de Baena. El que seguro jugará en el frente ofensivo colchonero será Julián Álvarez.

Posible alineación del Atlético de Madrid

Esta es la posible alineación del Atlético de Madrid para medirse al Barcelona en la jornada 19 adelantada por la Liga: Oblak; Pubill, Giménez, Hancko, Ruggeri; Barrios, Koke, Simeone, Baena; Griezmann y Julián Álvarez.