Rubiales: «La Federación no se va a oponer a ninguna ocurrencia de Tebas y se ha visto con Miami»

Luis Rubiales cargó contra Javier Tebas, su eterno enemigo, en su entrevista concedida a OKDIARIO con motivo del lanzamiento de su libro. El ex presidente de la Federación sostiene que el actual mandamás federativo, Rafael Louzán, no mostrará oposición a ninguna idea del presidente de la Liga, como ya dio su visto bueno al fracaso de partido en Miami entre Villarreal y Barcelona.

Así de claro habla Rubiales sobre la nueva Federación: «Sin duda. Ahora hay un presidente que ha entregado el control de la Federación a Javier Tebas, quien fue impulsor de las denuncias contra mí. Él está más cómodo con alguien que no le plantee oposición. Ya hemos visto lo que ha hecho la Federación con el partido de Miami».

Preguntado por si se siente traicionado por la actual cúpula, responde que no es una traición, pero que sí le genera mucha decepción lo que ve desde la distancia a día de hoy: «No traicionado, pero sí decepcionado. El actual presidente viene de la política, no del fútbol, y eso se nota. Busca el cargo, no el desarrollo del fútbol femenino, modesto o territorial».

Rubiales también responde a una cuestión clave, y es si en algún momento se plantea regresar al cargo de presidente de la Federación. Cabe recordar que en octubre de 2023 la FIFA le inhabilitó para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol durante tres años, tanto en el ámbito nacional como internacional por lo ocurrido en la final del Mundial femenino de 2023 con Jenni Hermoso. «Mi prioridad es limpiar mi nombre. Es difícil, porque la difamación deja huella, pero presento pruebas claras. No busco volver, busco justicia», asegura.