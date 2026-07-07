Abascal se postula como el próximo presidente: «Represento el hartazgo de mucha gente que no puede más»

El líder de Vox, Santiago Abascal, se postula para convertirse en el próximo presidente de España en las siguientes elecciones generales. Así lo ha anunciado este martes, el dirigente político que reconoce «soñar con el sorpasso al PSOE». «Represento el hartazgo de mucha gente que no puede más», ha afirmado justificando el tono elevado de sus críticas en sede parlamentaria dirigidas a Pedro Sánchez a quien en más de una ocasión ha llamado «psicópata».

«¿Qué pensará la gente que no puede llegar a fin de mes, y que sigue pagando tantos impuestos?», se ha preguntado. «Yo creo que represento el hartazgo de mucha gente», ha incidido.

«No me veo como vicepresidente», ha aclarado: «Tengo el objetivo de ser presidente del Gobierno». «Somos demócratas, aceptaremos el resultado», ha afirmado en una entrevista con Ana Terradillos, concedida al magazine Mirada Crítica, de Telecinco, al tiempo que ha alertado de lo que considera «el plan de Sánchez» para «robar las elecciones».

Para Abascal, la Ley de Nietos que permitirá nacionalizaciones masivas en todo los países del mundo, especialmente en el continente americano, es una estratagema del PSOE para alterar de forma «fraudulenta el censo electoral».

Respecto a su relación con el PP y especialmente con su líder, Alberto Núñez Feijóo, de cara a un futuro pacto nacional para llegar a la Moncloa en un gobierno de coalición, Abascal ha sostenido que «siempre hemos tenido una buena relación, aunque tenemos posiciones distintas». El de Vox hacía así referencia a los pactos que los populares todavía mantienen con el PSOE no sólo en Bruselas, sino en algunas provincias españolas, como Ceuta.

Así mismo Abascal ha criticado los acuerdos alcanzados entre PP y PSOE en el Constitucional y el Consejo del Poder Judicial en esta legislatura. Para Abascal, las consecuencias están siendo «nefastas» y «visibles»: «El Consejo del Poder Judicial se ha reunido de urgencia porque a un reo no le gustaba la sentencia, la esposa del presidente», culpabilizando de esto al PP.

Respecto a su relación con líderes internacionales y las alianzas de Vox tejidas con el argentino Javier Milei, la italiana Giorgia Meloni o la Administración de Donald Trump en EEUU, Abascal ha señalado con ellos «comparte principios comunes» el globalismo, las fronteras fuertes, contra la agenda woke. «Yo defiendo nuestros intereses, y ellos los suyos», ha zanjado aludiendo al concepto de «patria soberana» a la que aspira que «se convierta España».