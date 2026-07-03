Abascal avisa que Sánchez va a intentar «lo legal y lo ilegal» para mantenerse en el poder

Santiago Abascal alerta de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intentará «lo legal y lo ilegal» para mantenerse en el poder y exige elecciones inmediatas tras la imputación de la directora de la Guardia Civil y su número dos por sus vínculos con la trama de Leire Díez.

Abascal ha publicado un vídeo en redes sociales, donde carga con dureza contra el Gobierno de Pedro Sánchez tras conocerse la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas. «Lo peor de la mafia ya ha llegado. Se mantienen en el poder incluso imputados. Exigimos elecciones inmediatas y trabajamos para unas elecciones limpias», ha declarado.

En el vídeo, Abascal señala directamente a la cúpula del cuerpo: «La directora de la Guardia Civil y su número dos están imputados por sus contactos con una trama mafiosa y los propios guardias civiles. Y no dimiten. No les cesa, porque esa trama criminal… Tenemos que exigir elecciones inmediatas».

La reacción llega horas después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, haya imputado a González y a Llamas por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia en el marco del caso Leire. Ambos altos cargos tendrán que declarar el próximo 16 de julio.

Según la investigación, la directora de la Guardia Civil mantuvo una «relación personal y reiterada» con Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE, que se habría valido de esos contactos para intentar neutralizar o entorpecer investigaciones que afectaban al partido o a su entorno.

Entre los hechos que se examinan figura el uso de informaciones reservadas como mecanismo de presión contra agentes de la UCO.Pese a la gravedad de la imputación, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado su «máxima confianza» en González y Llamas, que continuarán al frente de sus cargos. El Ejecutivo ha trasladado «tranquilidad» y ha asegurado que no hay nada que ocultar.

Para Abascal, esta decisión confirma que «la mafia» ya controla las instituciones del Estado, recordando que no es la primera vez que cargos imputados o investigados por graves delitos permanecen en sus puestos bajo el mandato de Sánchez, y acusando al Gobierno de proteger a quienes forman parte de una estructura paralela destinada a obstaculizar la acción de la Justicia.

Vox ha reiterado su exigencia de elecciones anticipadas y ha anunciado que trabajará para que, cuando se celebren, sean «absolutamente limpias». El partido considera que la imputación de la cúpula de la Guardia Civil es una prueba más de la «degeneración institucional» que sufre España bajo el Ejecutivo socialista.