Vox pone en la diana al inmigrante delincuente y advierte de lo que pasará si gobierna: «Un delito y estás fuera»

Vox ha puesto en la diana a los inmigrantes delincuentes, abriendo la puerta a deportaciones masivas en caso de llegar a gobernar, así como vaciar las cárceles de extranjeros o nacionalizados. «Un delito y estás fuera», advierten desde Bambú este lunes.

Estas declaraciones del portavoz nacional de la formación, José Antonio Fuster, llegan después de registrar en el Congreso de los Diputados una reforma profunda del Código Penal y expulsar del país a todos aquellos inmigrantes condenados por sentencia firme.

«Sea el delito que sea», ha apuntado Fúster en la rueda de prensa posterior al Comité de Acción Política (CAP). El partido que lidera Santiago Abascal quiere acabar con el «régimen de terror» que se está instalando en España ante «el aumento exponencial de delitos y crímenes».

Para Vox el motivo de las altas tasas de delincuencia se debe a la «inmigración masiva», a tenor del origen de los delincuentes, poniendo como ejemplo, Cataluña, «donde más de la mitad de los condenados son extranjeros», pese a representar el 25,8% del total de la población, tal y como demuestra el último informe publicado por la Fundación Disenso.

Además, Vox propone en la Proposición de Ley registrada que se debatirá en el Congreso a partir de septiembre, retirar la nacionalidad española a todo aquel inmigrante que delinca. Se trata de una medida sin precedentes en Europa, con la que los de Abascal buscan poner en valor la obtención de la nacionalidad española, así como evitar que se convierta en «un cheque en blanco» para los delincuentes.

Vox y la Ley de Nietos

El portavoz nacional de Vox se ha referido a la Ley de nietos y ha defendido las actuaciones emprendidas por su formación política contra la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Fúster ha recordado que Vox «ya» recurrió la norma ante el Tribunal Constitucional, así como «ha registrado iniciativas parlamentarias para reclamar información y garantías, ha solicitado la revisión de oficio, la nulidad de pleno derecho y la suspensión de la instrucción de octubre de 2022, y ha acudido tanto a la Junta Electoral Central como a la Comisión Europea».

«La nacionalidad no es un cupón. La nacionalidad no es un trámite ideológico. No puede ser jamás una moneda electoral», ha afirmado Fúster, quien ha añadido que «esto es fraude electoral» y ha asegurado que continuarán actuando «en todos los frentes para defender unas elecciones limpias, una nacionalidad seria y un censo que refleje la voluntad real de los españoles».