Una soltera de ‘First Dates’ descoloca a su cita con una confesión: «Tú me ves así, pero…»

El verano se encuentra encabezando los primeros días de julio y en First Dates lo hacen de la mejor manera que saben hacer. Cada vez son más los solteros que acuden al show de citas a ciegas con el objetivo de encontrar a su media naranja. Por ello, Susana, una soltera de 30 años, no ha querido perderse la experiencia. La periodista y estudiante llegó desde Valladolid para encontrar a su pareja potencialmente perfecta. En el amor no le ha ido muy bien, pues, aunque ha conocido a varios chicos, nunca ha llegado a formalizar nada. Por ello, y teniendo en cuenta sus requisitos, la organización le presentó a Dani.

El empresario, de 43 años, llegó al local del amor desde Barcelona. El primer encuentro entre los participantes fue bastante positivo, aunque las primeras impresiones fueron dispares. Pues, mientras ella se mostró encantada, él no pudo opinar lo mismo. «No es lo que buscaba», confesó el soltero. Sin embargo, mantuvieron una conversación bastante amena. Por ello, no dudaron en trasladarse hasta su mesa en el restaurante del amor. «Me parece un chico guapo y a nivel físico se nota que se cuida, que come bien, hace ejercicio y eso me encanta», confesó ella. Así pues, entre tema y tema, el comensal le contó a su cita que se dedicaba al mundo del fitness, pero el momento de la discordia surgió cuando el fútbol entró en la conversación. Pues, las rivalidades no tardaron en salir a la luz.

Dani se sincera sobre su cita de ‘First Dates’: «Pues ahí tiene un defecto…»

Susana le preguntó a su cita por su equipo de fútbol. Una cuestión con la que el soltero respondió rápidamente que era fiel fanático del Real Madrid. Sin embargo, para su pesar, ella era seguidora del mayor enemigo del equipo madrileño, el Fútbol Club Barcelona. «Horrible, horrible. Tú me ves a mí así, pero yo parezco un macho. Yo soy futbolera, veo fútbol, yo amo el deporte», le dijo ella. Ante ello, Dani se sinceró en privado con el equipo de Mediaset.

«¿Que sea del Barça? Pues ahí tiene un defecto, pero bueno, así nos podemos picar entre Barça y Madrid», comentó. Tras ello, la pareja de solteros comenzó a hablar de temas más íntimos. Por ello, Susana le contó que, para ella, el sexo suponía «un 1000 por ciento» en la relación. Además, le dejó claro que es una mujer «activa y fogosa». Una confesión con la que Dani estuvo de acuerdo. «Esta tía en la cama es cañera», comentó en uno de los totales.

La velada avanzó y los comensales decidieron ir al reservado de First Dates para tener más intimidad. Fue así como bailaron y disfrutaron del jacuzzi. Sin embargo, como todas las citas del formato, ellos también tuvieron que responder si querían tener una segunda cita o no. «Me ha gustado mucho, he estado muy a gusto y creo que vale la pena tener otra cita», dijo Dani. Unas palabras con las que Susana coincidió. «Me gustaría tener muchas más, creo que deberíamos conocernos un poquito más, poder salir y tener una amistad o algo más allá», comentó la soltera a modo de conclusión.