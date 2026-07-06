La Fundación A.M.A. convoca la XIII edición de su Premio Nacional Mutualista Solidario en apoyo a proyectos sociales

La Fundación A.M.A., presidida por el Dr. Diego Murillo, ha abierto la convocatoria de la XIII edición del Premio Nacional Mutualista Solidario, una iniciativa con la que vuelve a poner el foco en uno de los valores que mejor definen su labor: el compromiso con las personas que más lo necesitan.

A través de este premio, la Fundación quiere seguir dando impulso a proyectos sociales y de ayuda humanitaria propuestos por los propios mutualistas de A.M.A. capaces de mejorar la calidad de vida de colectivos en situación o riesgo de exclusión social.

La convocatoria tiene una dotación total de 60.000 euros, que se distribuirá entre un máximo de 10 proyectos, con una aportación de hasta 15.000 euros por iniciativa. El plazo para presentar candidaturas permanecerá abierto del 6 de julio al 30 de septiembre de 2026, ambas fechas incluidas.

Proyectos que nacen para ayudar

Las iniciativas presentadas deberán estar relacionadas principalmente con el cuidado de la salud, la atención sanitaria, la atención a enfermos y sus familiares, la prevención de enfermedades, la promoción de hábitos de vida saludables y, en general, con el apoyo a colectivos vulnerables y la defensa de sus derechos.

Podrán presentar sus propuestas las personas físicas o jurídicas que sean mutualistas de A.M.A. en el momento de la presentación y mantengan esa condición durante la ejecución del proyecto. Para que la candidatura sea admitida, el proyecto siempre deberá ser ejecutado por una persona jurídica, entidad social o institución, y cada mutualista podrá presentar un máximo de tres proyectos.

El jurado, formado por el Patronato de la Fundación A.M.A., será el encargado de seleccionar los proyectos ganadores.

Una convocatoria que refleja la vocación solidaria de A.M.A.

Con este premio, la Fundación A.M.A. renueva una línea de actuación que, edición tras edición, ha permitido respaldar iniciativas nacidas del compromiso directo de los mutualistas con la realidad social que les rodea. Más allá de la ayuda económica, esta convocatoria es también una forma de reconocer y acompañar proyectos que convierten la solidaridad en apoyo concreto a quienes atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad.

Ejemplo de ello es la última edición, celebrada en 2025, donde tras un total de 71 propuestas, el primer premio, dotado con 12.000 euros, recayó en el proyecto “La Sonrisa del Sol”, presentado por la Fundación Blas Méndez Ponce, que ofrece apoyo a niños, niñas y adolescentes con cáncer o enfermedades de difícil curación, así como a sus familias.

El segundo premio, dotado con 10.000 euros, fue para la Fundación CRIS Cáncer por su proyecto de investigación sobre cáncer de mama hormonopositivo, un subtipo que no responde adecuadamente a los tratamientos convencionales; y el tercer galardón, dotado con 8.000 euros, reconoció el proyecto “Stop Alzheimer”, presentado por la Fundación Vía Norte Laguna, que impulsa terapias neurocognitivas subvencionadas dirigidas a personas mayores sin recursos. Además, otros seis proyectos recibieron una dotación económica de 5.000 euros cada uno.

Año tras año, el Premio Nacional Mutualista Solidario se ha consolidado como una muestra del compromiso de la Fundación A.M.A. con una sociedad más humana, más cercana y justa, reforzando su voluntad de estar al lado de quienes trabajan para mejorar la vida de los demás.

Toda la información sobre la convocatoria y las bases completas está disponible en la web de A.M.A.