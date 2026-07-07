Oussaid, el nombre más utilizado para los recién nacidos en Almería por delante de Manuel

El nombre de Oussaid se ha convertido por primera vez en el más elegido para los niños nacidos en la provincia de Almería, desbancando a Manuel, que hasta ahora dominaba las estadísticas y continúa siendo el nombre masculino más frecuente en la mayor parte de Andalucía. Así se desprende de la estadística de nombres de los recién nacidos andaluces correspondiente a 2025, elaborada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

El dato convierte a Almería en la gran excepción del mapa andaluz. Mientras que el nombre de Manuel mantiene el liderazgo en la mayoría de las provincias de la comunidad autónoma, únicamente Almería apuesta por Oussaid como nombre más repetido entre los recién nacidos del pasado año.

El cambio resulta especialmente significativo si se compara con los datos del año anterior. En las estadísticas de 2024, Manuel había recuperado el primer puesto en Almería, mientras que Oussaid protagonizó uno de los mayores ascensos registrados, escalando más de un centenar de posiciones entre los nombres más utilizados. Tan sólo un año después, ese crecimiento ha culminado con su llegada al primer puesto de la clasificación provincial.

La estadística refleja también que, pese a esta excepción, las preferencias de las familias andaluzas apenas han variado respecto a ejercicios anteriores. En el conjunto de Andalucía, María vuelve a ser el nombre más elegido para las niñas por décimo año consecutivo, con 816 recién nacidas, mientras que Manuel mantiene el liderazgo entre los niños con 1.062 inscripciones, ocupando el primer puesto desde 2016.

La irrupción de Oussaid como nombre más frecuente en Almería pone de manifiesto la transformación demográfica que ha experimentado la provincia durante las últimas décadas. Se trata de uno de los territorios andaluces con mayor presencia de población magrebí, especialmente en las comarcas vinculadas a la agricultura intensiva, una realidad que también comienza a reflejarse en las estadísticas de nacimientos.

Los datos han sido publicados por el IECA y evidencian que la elección de nombres evoluciona al mismo ritmo que cambia la sociedad. Aunque los nombres tradicionales continúan siendo mayoritarios en Andalucía, la provincia de Almería rompe esa tendencia con el liderazgo de Oussaid, un hecho inédito que convierte a la provincia en un caso singular dentro del conjunto de la comunidad autónoma.