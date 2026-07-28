Como ya estamos en la última semana de julio, seguro que muchos conductores ya miran los días en el calendario o cuentan las horas para coger el coche e irse de vacaciones. Está siendo un verano duro, especialmente estos últimos días debido a los incendios que asolan gran parte del territorio español, y especialmente la Comunidad de Madrid, pero muchos son los desplazamientos vacacionales que se mantienen y que están previsto, de modo que el precio de la gasolina es también algo de lo que estar pendientes.

Recordemos además, que el Ministerio para la Transición Ecológica actualiza precios constantemente de modo que si has de coger el coche ahora, o quieres repostar hoy martes para tener el depósito a punto, nada como mirar los datos del Geoportal y saber cuál es el precio de la gasolina hoy martes 28 de julio y dónde es más barato repostar en estos últimos días en los que además, todavía tenemos rebaja de 15 céntimos el litro, antes de que llegue a agosto y esta baje a 10 céntimos el litro.

Precio de la gasolina hoy 28 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Comparar precios sigue siendo clave. Entre unas gasolineras y otras puede haber diferencias suficientes como para abaratar el coste de un depósito completo sin cambiar apenas la ruta habitual. De ahí que cada vez más conductores consulten herramientas actualizadas antes de parar a repostar y estas cifras son las que reporta ahora el Geoportal:

Gasolina 95

Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.415 €/l .

. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: . Ballenoil . Griñón. Av. Humanes, 171. Precio: 1.475 €/l .

. Griñón. Av. Humanes, 171. Precio: . Gasolinera Torrejón . Torrejón de Ardoz. Av. de la Constitución, 108. Precio: 1.479 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Av. de la Constitución, 108. Precio: . Petrokal . Torrejón de Ardoz. C. La Solana, 17. Precio: 1.479 €/l .

. Torrejón de Ardoz. C. La Solana, 17. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.489 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. C. Tejera, 2. Precio: 1.489 €/l .

. Colmenar Viejo. C. Tejera, 2. Precio: . Super Oil . Mejorada del Campo. C. Aragón, 18. Precio: 1.489 €/l .

. Mejorada del Campo. C. Aragón, 18. Precio: . Ballenoil . Colmenar Viejo. C. Tomillo, 4. Precio: 1.489 €/l .

. Colmenar Viejo. C. Tomillo, 4. Precio: . Petroprix . Colmenar Viejo. Av. de los Reyes, 2. Precio: 1.499 €/l .

. Colmenar Viejo. Av. de los Reyes, 2. Precio: . Maxpetrol . Navalcarnero. Camino de Bastos, 6. Precio: 1.509 €/l .

. Navalcarnero. Camino de Bastos, 6. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.509 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . Ballenoil . Mejorada del Campo. C. Esla, 2. Precio: 1.509 €/l .

. Mejorada del Campo. C. Esla, 2. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. C. Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.509 €/l .

. Valmor-Rompecubas. C. Narciso Monturiol, 28. Precio: . Gasolinera Getafe . Getafe. Av. Arcas del Agua, s/n. Precio: 1.519 €/l .

. Getafe. Av. Arcas del Agua, s/n. Precio: . Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Av. Quitapesares, 33. Precio: 1.519 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Av. Quitapesares, 33. Precio: . Petroprix . Mejorada del Campo. C. Portugal, 30. Precio: 1.519 €/l .

. Mejorada del Campo. C. Portugal, 30. Precio: . Shell . Torrejón de Ardoz. Polígono Casablanca, C. Jacinto Benavente, 6. Precio: 1.519 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Polígono Casablanca, C. Jacinto Benavente, 6. Precio: . T9 . Valmor-Rompecubas. C. Miguel Servet, 21. Precio: 1.519 €/l .

. Valmor-Rompecubas. C. Miguel Servet, 21. Precio: . Shell . Alcalá de Henares. Vía Complutense, 105. Precio: 1.519 €/l .

. Alcalá de Henares. Vía Complutense, 105. Precio: . Beroil . Móstoles. C. Simón Hernández, 73. Precio: 1.519 €/l .

. Móstoles. C. Simón Hernández, 73. Precio: . Ballenoil . Getafe. C. Islas Cíes, 1. Precio: 1.519 €/l .

. Getafe. C. Islas Cíes, 1. Precio: . Ballenoil . Madrid. C. Versalles, 17. Precio: 1.519 €/l .

. Madrid. C. Versalles, 17. Precio: . Ballenoil . Madrid. Ronda de Segovia, 37. Precio: 1.529 €/l .

. Madrid. Ronda de Segovia, 37. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.529 €/l .

. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: . E.Leclerc. Aranjuez. P.º del Deleite, 13. Precio: 1.529 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. C. José Paulete. Precio: 1.623 €/l .

. Madrid. C. José Paulete. Precio: . Super Oil . Mejorada del Campo. C. Aragón, 18. Precio: 1.639 €/l .

. Mejorada del Campo. C. Aragón, 18. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.649 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, A-2 km 34. Precio: 1.669 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, A-2 km 34. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Av. Olímpica, 9. Precio: 1.679 €/l .

. Alcobendas. Av. Olímpica, 9. Precio: . Petrokal . Torrejón de Ardoz. C. La Solana, 17. Precio: 1.699 €/l .

. Torrejón de Ardoz. C. La Solana, 17. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. P.º del Deleite, 13. Precio: 1.699 €/l .

. Aranjuez. P.º del Deleite, 13. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Av. de la Industria, 45. Precio: 1.699 €/l .

. Alcobendas. Av. de la Industria, 45. Precio: . Confort Auto . Aldehuela y La Torrecilla. C. Diésel, 9. Precio: 1.709 €/l .

. Aldehuela y La Torrecilla. C. Diésel, 9. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Av. Pablo Iglesias, s/n (C.C. Loranca). Precio: 1.719 €/l .

. Fuenlabrada. Av. Pablo Iglesias, s/n (C.C. Loranca). Precio: . Alcampo . Alcorcón. Av. Europa, s/n. Precio: 1.719 €/l .

. Alcorcón. Av. Europa, s/n. Precio: . Q8 . Madrid. C. Bravo Murillo, 358. Precio: 1.739 €/l .

. Madrid. C. Bravo Murillo, 358. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.739 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.739 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: . Loucos A.S. El Toro . Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.755 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. C. Tejera, 2. Precio: 1.759 €/l .

. Colmenar Viejo. C. Tejera, 2. Precio: . Shell . Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,1. Precio: 1.769 €/l .

. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,1. Precio: . Shell . Madrid. Av. de la Aviación, 26. Precio: 1.769 €/l .

. Madrid. Av. de la Aviación, 26. Precio: . Galp . Alcobendas. Av. Fernando Alonso, 7. Precio: 1.769 €/l .

. Alcobendas. Av. Fernando Alonso, 7. Precio: . Q8 . Horcajo de la Sierra. N-I, km 87. Precio: 1.769 €/l .

. Horcajo de la Sierra. N-I, km 87. Precio: . Merodio . Colmenar Viejo. C. Cerro San Pedro, 4. Precio: 1.769 €/l .

. Colmenar Viejo. C. Cerro San Pedro, 4. Precio: . Galp . Collado Villalba. C. Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.779 €/l .

. Collado Villalba. C. Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . Galp . Alcalá de Henares. Vía Complutense esq. C. Ávila. Precio: 1.779 €/l .

. Alcalá de Henares. Vía Complutense esq. C. Ávila. Precio: . Galp . Navalcarnero. Polígono Alparrache, s/n. Precio: 1.779 €/l .

. Navalcarnero. Polígono Alparrache, s/n. Precio: . Carrefour. Alcobendas. Carretera A-1, km 14,5. Precio: 1.789 €/l.

Diésel

Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.425 €/l .

. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: . Ballenoil . Madrid. C. Arroyo de la Bulera, s/n. Precio: 1.517 €/l .

. Madrid. C. Arroyo de la Bulera, s/n. Precio: . Ballenoil . Madrid. C. Versalles, 17. Precio: 1.519 €/l .

. Madrid. C. Versalles, 17. Precio: . Oil+ . Madrid. C. Muguet, 12. Precio: 1.549 €/l .

. Madrid. C. Muguet, 12. Precio: . Ballenoil . Madrid. C. Sinfonía, 9. Precio: 1.549 €/l .

. Madrid. C. Sinfonía, 9. Precio: . Ballenoil . Madrid. C. Reus, 13. Precio: 1.549 €/l .

. Madrid. C. Reus, 13. Precio: . Ballenoil . Madrid. Av. Nuestra Señora de Fátima, 22. Precio: 1.569 €/l .

. Madrid. Av. Nuestra Señora de Fátima, 22. Precio: . Ballenoil . San Sebastián de los Reyes. Av. Pirineos, 21. Precio: 1.569 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Av. Pirineos, 21. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.569 €/l .

. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: . E.Leclerc . Madrid. C. Calderilla, 1. Precio: 1.569 €/l .

. Madrid. C. Calderilla, 1. Precio: . Petrokal . Torrejón de Ardoz. C. La Solana, 17. Precio: 1.569 €/l .

. Torrejón de Ardoz. C. La Solana, 17. Precio: . Ballenoil . San Sebastián de los Reyes. P.º de Europa, 22. Precio: 1.569 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. P.º de Europa, 22. Precio: . Ballenoil . San Sebastián de los Reyes. Av. Tenerife, 10. Precio: 1.569 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Av. Tenerife, 10. Precio: . Ballenoil . Alcobendas. C. Valgrande, 30. Precio: 1.569 €/l .

. Alcobendas. C. Valgrande, 30. Precio: . Ballenoil . San Sebastián de los Reyes. Av. Matapiñonera, 20. Precio: 1.569 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Av. Matapiñonera, 20. Precio: . Petroprix . Madrid. C. Secoya, 12. Precio: 1.569 €/l .

. Madrid. C. Secoya, 12. Precio: . Ballenoil . Alcobendas. Av. Valdelaparra, 3. Precio: 1.569 €/l .

. Alcobendas. Av. Valdelaparra, 3. Precio: . Petroprix . Madrid. Av. de la Aviación, 22. Precio: 1.569 €/l .

. Madrid. Av. de la Aviación, 22. Precio: . Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Av. Quitapesares, 33. Precio: 1.579 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Av. Quitapesares, 33. Precio: . Ballenoil . Algete. C. de la Pelaya, 1. Precio: 1.579 €/l .

. Algete. C. de la Pelaya, 1. Precio: . Ballenoil . Talamanca de Jarama. Av. de la Chopera, 2. Precio: 1.579 €/l .

. Talamanca de Jarama. Av. de la Chopera, 2. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Av. de la Industria, 45. Precio: 1.579 €/l .

. Alcobendas. Av. de la Industria, 45. Precio: . Ballenoil . Talamanca de Jarama. Carretera M-103, km 34,5. Precio: 1.579 €/l .

. Talamanca de Jarama. Carretera M-103, km 34,5. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. C. Tejera, 2. Precio: 1.589 €/l .

. Colmenar Viejo. C. Tejera, 2. Precio: . Petroprix. San Sebastián de los Reyes. Av. Fuente Nueva, 18. Precio: 1.589 €/l.

Con los listados mostrados ya te puedes hacer una buena idea de dónde repostar hoy, pero si quieres hacer consulta en cualquier otro momento, puedes hacerlo a través de Geoportal, donde encontrarás algo similar a lo que te mostramos, con resultados en forma de lista pero también con un mapa en el que detallar tu búsqueda.