Óscar Mingueza fue expulsado tras terminar el Celta-Athletic, por llamar «chulo» al árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias. Así lo recoge el colegiado en el acta del partido. Señala que la roja que mostró al lateral del conjunto vigués se debió a que le recriminó su actuación de la siguiente manera: «Ha habido cuatro faltas y no me has pitado ninguna. Es increíble. Eres un chulo». No es la primera vez que acusan de tener una actitud similar al árbitro madrileño, puesto que la pasada temporada David López, jugador del Girona, y Renato Tapia, que entonces jugaba también en el Celta, dijeron algo parecido.

Mingueza vio la roja directa al acabar el partido tras dirigirse al árbitro. Después se conoció el motivo. Según indica el propio Ortiz Arias, le dijo «eres un chulo», lo que llevó al colegiado a expulsarle. Además, el futbolista del Celta se expone a una sanción de cuatro partidos, como ya ha sucedido en varias ocasiones cada vez que cualquier jugador ha criticado al colectivo arbitral.

Algo que ya le pasó el pasado curso a David López cuando criticó al mismo árbitro al descanso del partido entre Girona y Almería. El capitán del conjunto catalán no se mordió la lengua y explotó contra Ortiz Arias. «Intentas centrarte en el partido pero te falta el respeto, te insulta… es difícil trabajar así. Tienes que intentar estar en el partido porque se complica el trabajo. El árbitro Miguel Ángel. Los jugadores de Primera ya le conocemos», señaló entonces el futbolista.

«Respeto el trabajo de todos, pero la mala educación y la prepotencia… Estoy seguro de que todos los jugadores de Primera División estarán de acuerdo. No se puede trabajar así, es muy difícil», concluyó. Unas palabras que le llevaron a ser sancionado con cuatro partidos por parte de la Comisión Disciplinaria de la RFEF. Algo que ahora podría sucederle a Mingueza por un encontronazo también con Ortiz Arias.

En el caso de David López, el Comité Técnico de Árbitros salió en defensa del colegiado, afirmando que habían escuchado la grabación del partido y que no habían encontrado ningún insulto por parte de Ortiz Arias a los jugadores. Después, el futbolista del Girona pidió perdón y afirmó que todo había sido un «malentendido».

Ortiz Arias criticado por Mingueza

Ahora, ha sido un jugador del Celta el que, más allá de hacer observaciones sobre las decisiones del árbitro, se ha dirigido a él directamente para atacarle por su actitud. Al menos, así lo ha revelado el madrileño en el acta del partido. Mingueza vuelve a poner así en el centro de la polémica a Ortiz Arias, del que ya se han quejado en alguna ocasión sobre su comportamiento y sus formas en el césped con los jugadores.

No fue tan sonado, pero la pasada temporada, otro jugador que entonces jugaba también en el Celta de Vigo volvió a referirse a la actitud de Ortiz Arias. Fue Renato Tapia, ahora jugador del Leganés. El peruano fue expulsado tras ver dos amarillas y el colegiado recogió en el acta que, tras ello, se dirigió a él diciéndole «¡qué prepotencia!».