El Real Madrid no abre el mercado

El Real Madrid no mira al mercado de enero, que se abrirá el próximo día 1. En el club tienen claro que no habrá fichajes. Es la idea de la dirección deportiva. Es cierto que la plantilla madridista está sufriendo una plaga de lesiones y que es posible que tenga carencias en algunas zonas del campo, especialmente en el centro del campo, donde sería urgente encontrar un centrocampista con calidad que domine el juego. Sin embargo, por el momento, en este mercado de invierno no se reforzarán.

En el Real Madrid reconocen que hace falta una figura en el centro del campo, un jugador capaz de dominar los encuentros. Los elegidos han sido Arda Güler y Jude Bellingham, pero ninguno de los dos ha sido capaz de dar un paso al frente para asumir ese rol tan necesario dentro de los partidos. A los blancos les falta calidad en la medular y esto es, sin duda, un problema, pero en la dirección deportiva tienen claro que no acudirán al mercado invernal para reforzarse.

En Valdebebas existe la creencia de que fichar en enero no suele surtir el efecto deseado. Entienden que no van a encontrar lo que necesitan. En la historia ha habido fichajes invernales muy productivos y otros que no lo han sido, pero este invierno el Real Madrid ya ha tomado la decisión de no acudir al mercado. Es decir, lo han cerrado incluso antes de que se abra.

Por lo tanto, para bien o para mal, el Real Madrid terminará la temporada con la plantilla actual. No habrá incorporaciones, por lo que Xabi Alonso, o el entrenador que se haga cargo del equipo en caso de destitución del técnico vasco, no tendrá caras nuevas. Los 25 jugadores de la primera plantilla serán los que finalicen la temporada, siempre que no suceda un contratiempo que obligue a mirar al mercado.

En caso de emergencia

Solo en caso de emergencia, ante una lesión grave -y ni siquiera en ese escenario es algo seguro-, el Real Madrid acudiría al mercado de fichajes. Hay que recordar que Mastantuono tiene ficha del filial, por lo que existe una plaza libre, pero, en principio, ni siquiera en este contexto, la entidad madridista se plantea realizar un fichaje en enero.

Endrick, la única salida

Por otro lado, la única salida que se espera es la de Endrick rumbo al Olympique de Lyon. El delantero jugará cedido hasta final de temporada en la entidad gala. No habrá más salidas, a pesar de que jugadores con menos minutos, como Gonzalo, han tenido ofertas.