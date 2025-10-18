Convocatoria del Barcelona contra el Girona: Lamine y Fermín reciben el alta médica

Lamine Yamal y Fermín López han recibido este sábado el alta médica para poder regresar a la convocatoria del Barcelona de cara a medirse al Girona en Montjuic con motivo de la novena jornada de la Liga. Ambos jugadores azulgranas han superado sus molestias y podrán contar con minutos si Hansi Flick lo desea.

Con siete bajas afronta este partido de Liga el Barcelona frente al Girona. Hansi Flick no podrá contar con Ter Stegen, Joan García, Dani Olmo, Gavi, Lewandowski, Raphinha y Ferran Torres para este partido. Pero el entrenador alemán recupera a dos jugadores claves y determinantes como son Lamine Yamal y Fermín López.

Tal y como informó este periódico, Lamine Yamal tendrá minutos contra el Girona este sábado y llegará seguro al 100% al Clásico de Liga contra el Real Madrid el próximo fin de semana. La estrella culé que se perdió el duelo contra el Sevilla y el parón de selecciones se ha recuperado ya de su lesión en el pubis y regresa para ayudar a su equipo.

También vuelve un Fermín López que el Barcelona ha echado mucho de menos el enganche. Dani Olmo no ha estado a su mejor nivel y Hansi Flick ha echado en falta un jugador con las características del onubense y esa pegada a gol tan suya.

❗ COMUNICADO MÉDICO ✅ Lamine Yamal y Fermín reciben el alta médica y entran en la convocatoria del #BarçaGirona pic.twitter.com/HMunHq3cXX — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 18, 2025

Convocatoria del Barcelona contra el Girona

Esta es la convocatoria del Barcelona para medirse al Girona en la jornada novena de Liga: Szczesny, Kochen, Eder Aller; Balde, Araujo, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Koundé, Eric García, Jofre, Xavi Espart; Pedri, De Jong, Fermín López, Marc Casadó, Marc Bernal, Dro; Lamine Yamal, Rashford, Roony, Fernández y Juan.