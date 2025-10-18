Barcelona – Girona: un derbi en horas bajas

El Barcelona recibe este sábado al Girona en Montjuic, en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en un derbi catalán en el que están todos los focos puestos en el equipo de Hansi Flick… y en su enfermería. Los culés llegan con una alargada lista de jugadores lesionados, el último un Ferran Torres sobrecargado que reservan para la Champions League y el Clásico ante el Real Madrid. El tema es que es un derbi en horas bajas también para un Girona que acumula no solo lesionados, sino también un par de sancionados.

La doble derrota ante PSG y Sevilla fue un varapalo severo para el Barcelona, noqueado durante todo este parón de selecciones. Lo que puede ser tiempo de reflexión y preparación se ha convertido también en otra fase amarga para los culés, que han ido acumulando varias malas noticias en forma de lesiones y molestias que compromete la libre elección de Flick a la hora de plantear su once para este sábado.

Ferran Torres ha sido el último en caer lesionado esta semana. El delantero, en muy buen tono físico en este arranque de temporada, uno de los goleadores del equipo, será baja en esta jornada por una molestias en su pierna izquierda, una sobrecarga en los isquios tras su citación con la selección española. El Barça ya confirmó que será baja y se prevé, pese a todo, que esté disponible para los dos próximos partidos ante Olympiacos en Champions y ante el Real Madrid en Liga.

Pero es que la lista de lesionados en Can Barça es mucho más extensa. Ferran ha sido la última gota. Robert Lewandowski y Dani Olmo también han caído durante el parón y no estarán disponibles hasta principios de noviembre. Tampoco estará Raphinha, aunque este sí apunta al Clásico ante el Madrid. No se esperan ni a Joan García, Gavi ni Ter Stegen, todos con diferentes problemas duraderos.

El Barcelona sí recupera para este partido ante el Girona a Lamine Yamal y a Fermín López, ambos con lesiones que les han tenido apartados algunos partidos pero que volverá previsiblemente esta jornada directos al once titular de Hansi Flick. Un once que podría tener algunas sorpresas, como la opción de ver a Alejandro Balde como extremo izquierdo.

Flick hará malabares pensando también en los kilómetros y minutos de sus internacionales, por lo que la alineación titular es toda una incógnita, con el alemán debatiéndose entre el equilibrio y la necesidad de sumar un buen triunfo antes de una semana importante y tras los dos partidos anteriores grises.

Rashford apunta a referente en ataque, así como De Jong, Pedri y Fermín a tridente titular en el centro del campo. Gerard Martín, Cubarsí, Eric García y Koundé apuntan también a salir de inicio, por delante de Araujo o Christensen.

Un Girona también mermado

Por su parte, el Girona de Míchel también sufre con su enfermería y llegará ante el Barcelona con un buen número de bajas. Sí es cierto que llegan tras una importante victoria ante el Valencia, levantando la moral, la realidad es que tienen muchos jugadores entre algodones.

Alejandro Francés e Iván Martín llegan sancionados, además de lesionado el primero. Donny van de Beek será baja hasta mayo, David López hasta finales de mes y Juan Carlos Martín y Artero al menos esta jornada. En un mar de dudas están Abel Ruiz, Tsygankov, Ounahi y Jhon Solís.

Vanat, Witsel, Álex Moreno, Blind, Reis o Gazzaniga son fijos para Míchel, así como Arnau y Rincón también apunta a la titularidad. Está por ver cómo llega Asprilla o Solís, así como qué decide el entrenador sobre los dos puestos que se rifan Bryan Gil, Roca y Portu.