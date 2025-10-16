Gerard Martin solución central en el Barcelona

Gerard Martín ha dado un pasito al frente esta temporada en el Barça. La lesión de Alejandro Balde en el lateral zurdo le ha permitido al joven canterano tener bastante minutos en este inicio de curso y no ha desentonado en las prestaciones que ha dado en el carril, aunque lejos de la proyección ofensiva de su homólogo. Pero Gerard Martín puede ser mucho más que un relevo de garantías para Balde, ya que Hansi Flick ve en él una solución central en este Barcelona.

La recuperación definitiva de Balde, que ya gozó de minutos durante toda la segunda parte de la debacle en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla, permitirá a Hansi Flick apostar por él para el lateral zurdo ante el Girona este próximo sábado. El derbi catalán es el primer encuentro de los culés tras el largo parón blaugrana, que tuvo que digerir dos derrotas consecutivas de peso, ante PSG y el mencionado Sevilla.

La vuelta del lateral zurdo liberará de esa responsabilidad a Gerard Martín y manifiesta de nuevo un viejo pensamiento de Hansi Flick durante este pasado mes de agosto, en la víspera del estreno liguero. La marcha de Íñigo Martínez en el Barça dejó al entrenador alemán sin un central zurdo en su plantilla, ninguno de sus centrales tiene como su pie predominante el izquierdo y es un detalle de peso para Flick, que se ha tenido que hacer a la idea de alinear a dos diestros en el eje central.

Pero con Balde de nuevo en el lateral diestro y titular, Flick podrá poner en práctica la opción de Gerard Martín como central zurdo. El alemán tiene aptos a todos sus centrales este curso. Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Eric García y Andreas Christensen conforman su cuarteto de centrales, todos disponibles para esta próxima jornada, todos diestros.

La posibilidad de jugar con un central que tenga una salida de balón natural con su pie izquierdo seduce a Flick, que es un entrenador moderno pero con una idea práctica del juego, a la antigua usanza, cada futbolista en su sitio. Con Gerard Martín puede hacer realidad ese deseo en este próximo Barcelona – Girona en el Estadio Olímpico de Montjuic.

Flick tiene muchas esperanzas depositadas en Gerard Martín, le tiene fe y confía en sus capacidades. De hecho, durante el mes de agosto mostró su malestar ante la situación de Gerard Martín, que fue uno de los que se quedó sin inscripción en las dos primeras jornadas. El alemán le quería en liza, sobre todo ante algunas lesiones y la marcha de Íñigo Martínez.

Han pasado unos meses desde entonces y Gerard le ha dado la razón a Flick. Su nivel ha mejorado considerablemente con respecto a la temporada pasada, donde ser la alternativa de un privilegiado físicamente como es Balde le pasó factura. El canterano ha subido su nivel, parece más seguro y se deja ver con menos vergüenza, creyéndoselo, en el frente de ataque. Es por eso que no es descabellado que en las próximas semanas, en algún partido con menor exigencia, Flick apueste por Gerard en el eje central de la zaga, en el perfil zurdo.