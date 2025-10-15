La enfermería del Barça se llena en la segunda temporada de Flick

La lesión de Robert Lewandowski anunciada por el FC Barcelona en la mañana de hoy supone un contratiempo físico más para el conjunto que dirige Hansi Flick. El entrenador blaugrana cuenta con ocho jugadores en la enfermería en estos momentos. Varios de ellos apurarán para llegar o se perderán el Clásico del domingo 26 de octubre, un encuentro decisivo de cara a la lucha por la Liga. Las lesiones están siendo una constante en el conjunto culé durante toda la temporada. Desde que empezase el 2025, el club contabiliza 36 bajas de este tipo.

La exigencia y el fulgurante ritmo físico de los culés en la primera campaña de Flick al frente del equipo está siendo difícil de mantener en el año dos de la era del técnico alemán. Un patrón que se repite a lo largo de la carrera de Flick en los banquillos. Ya sucedió en el Bayern de Múnich, donde conquistó todos los títulos en su debut con los bávaros.

En abril de 2021 anunció que no continuaría en el equipo tras caer eliminado en cuartos de Champions League ante el PSG. El desenlace fue similar en la selección alemana, su siguiente destino. Flick asumió el puesto de su ‘maestro’ Joachim Low tras la Eurocopa de 2021. Después de un año de ‘luna de miel’ previo al Mundial, la Alemania de Flick no superó la fase de grupos en Qatar y el técnico fue destituido.

Por el momento, pese a que aún es pronto para sacar conclusiones, el FC Barcelona está pagando el peaje de la segunda temporada con su técnico en el inicio del curso. Su debilidad más notoria está siendo la disponibilidad de algunos de los futbolistas clave de la pasada campaña. Lo ejemplifica un Lamine Yamal que ha jugado la mitad (5/10) de los partidos con su club. La situación del delantero provocó un cruce de declaraciones entre Flick y el seleccionador español, en el que el técnico culé acusó a Luis de la Fuente de «no cuidar a sus jugadores».

Flick cuenta con las bajas confirmadas de Ter Stegen, Gavi y Lewandowski de cara al Clásico. La lista de futbolistas que son duda para el decisivo duelo en el Santiago Bernabéu ha ido a más. El último en volver con molestias ha sido Ferrán Torres, aunque el Barcelona ha confirmado que «no es baja» para el partido ante el Girona del sábado. Una situación similar a la de Raphinha o el propio Lamine Yamal, que avanzan en su recuperación. Las dudas aparecen en los casos de Joan García, Dani Olmo y Fermín López. Los dos primeros tendrían que apurar para llegar al 26 de octubre, mientras que Fermín podría estar disponible para el partido de Champions ante el Olympiacos.

Balde, la nota positiva para Flick

Alejandro Balde es el único jugador del Barcelona que ha salido de la enfermería en las últimas semanas. El lateral izquierdo titular de Flick, que se perdió las semifinales de Champions ante el Inter, se resintió de sus dolencias en el muslo y fue baja durante cuatro encuentros. El español regresó ante PSG y Sevilla, aunque aún no ha jugado como titular desde su vuelta.