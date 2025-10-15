Oficial: De Jong renueva con el Barcelona hasta 2029

El FC Barcelona ha hecho oficial la renovación de Frenkie de Jong hasta 2029. Al centrocampista le restaba un año de contrato, hasta 2026, y el club le ha ampliado tres temporadas más. Desde su llegada en 2019, el neerlandés se ha convertido en una pieza fundamental dentro del equipo azulgrana. Aunque desde la llegada de Hansi Flick ha cogido más peso dentro del equipo.

El nuevo contrato del jugador con el Barcelona se ha ampliado por tres temporadas, con aumento de cláusula incluido. Anteriormente, dicha cláusula estaba en 100 millones de euros y ahora ascenderá a 500 millones tras la renovación. Después de que el centrocampista difiriera su sueldo en la pandemia, en la actualidad es uno de los jugadores con la ficha más alta de la plantilla, puesto que acordó renunciar aparte de su salario entre 2020 y 2021 para percibirlo más adelante.

Se espera que esta temporada De Jong termine de percibir esos atrasos. El Barça ha trabajado para asegurar la continuidad del centrocampista, uno de los líderes del equipo de Flick. Por tanto, con esta renovación, Frenkie continuará vistiendo de azulgrana los próximos cuatro años. En caso de cumplir su contrato, hasta 2029, cumplirá una década en el Barcelona.

«Frenkie de Jong continuará vistiendo de azulgrana durante mucho tiempo. Este miércoles se ha llevado a cabo la firma definitiva del nuevo contrato que unirá al centrocampista con el FC Barcelona hasta 2029. El jugador, junto con el presidente Joan Laporta, ha escenificado su continuidad en un acto celebrado en las oficinas centrales», reza el comunicado del club.