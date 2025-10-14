De Jong renueva con el Barcelona y firmará su nuevo contrato el miércoles

El Barcelona sigue planificando el futuro, en este caso mediante la renovación de una de sus piezas clave. El club ha cerrado el nuevo contrato de Frenkie de Jong, que ampliará su vinculación con los azulgranas hasta junio de 2029. De esta manera, prolongará su estancia en la entidad durante tres temporadas más, dado que su actual contrato expiraba al término del presente curso. La firma tendrá lugar el miércoles.

El contrato del jugador con el Barça se ampliará durante tres temporadas más y tendrá una cláusula de rescisión de 500 millones, subiéndola en 100 respecto a la actual. Después de que el centrocampista difiriera su sueldo en la pandemia, en la actualidad es uno de los jugadores con la ficha más alta de la plantilla, puesto que acordó renunciar a parte de su salario entre 2020 y 2021 para percibirlo más adelante.

Terminará de percibir esos atrasos esta temporada y, además, ampliará su vinculación con la entidad durante tres cursos más. De Jong finalizaba su contrato en 2026, después de fichar por el conjunto azulgrana en el verano de 2019. Por tanto, con esta renovación, se asegurará cumplir una década como azulgrana, siempre que acabe cumpliendo su nuevo contrato, dado que finalizará en 2029.

El neerlandés viene de jugar el único compromiso de Holanda en este parón, de cara a la clasificación para el Mundial 2026. De Jong fue titular en la victoria del equipo dirigido por Ronald Koeman por 4-0 ante Finlandia. Se encuentran en primera posición del grupo G, donde cuentan con 16 puntos tras seis encuentros disputados. A falta de dos partidos para el final, aventajan a Polonia en tres puntos, en la pelea por la primera plaza que da acceso directo a la cita del próximo verano.

De Jong firmará con el Barcelona hasta 2029

Será este miércoles cuando el jugador plasme su firma en el nuevo contrato, que le mantendrá vinculado al Barcelona hasta 2029. De esta manera, Frenkie de Jong ampliará su estancia en el club catalán por tres temporadas más de las que ya tiene firmadas. Su renovación era una de las prioridades a abordar por la directiva, puesto que junto a Pedri es una pieza fundamental para Flick en el centro del campo.

De esta forma, el club cierra a tiempo una de las operaciones que más prisa corría. Al terminar su contrato en junio de 2026, a partir de enero el neerlandés podría negociar su fichaje por cualquier club en calidad de agente libre. Sin embargo, el Barcelona ha conseguido evitarlo, en un acuerdo que se comenzó a fraguar en verano.

Unos meses después, De Jong y el Barça tienen ya cerrada la negociación y este miércoles será cuando se produzca la firma del nuevo contrato del jugador. Será en las oficinas del club, en el Camp Nou, donde el futbolista se reúna con Joan Laporta y firmen el contrato que vinculará a ambas partes hasta junio de 2029.