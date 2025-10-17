Gil Manzano arbitrará el Barcelona-Girona

El árbitro del Comité Extremeño Jesús Gil Manzano dirigirá este sábado el partido de la novena jornada de la Liga EA Sports Barcelona-Girona, con Juan Luis Pulido Santana (Comité Las Palmas) en el VAR, y el vasco Ricardo De Burgos Bengoetxea dirigirá el Atlético de Madrid-Osasuna, con Jorge Figueroa Vázquez (Comité Andaluz) en el VAR.

Gil Manzano ha pitado 43 veces al Barcelona, con un balance muy favorable para el conjunto culé: 27 victorias, 8 empates y 8 derrotas. No pierden un partido con el colegiado extremeño desde el 28 de octubre de 2023 en el Clásico contra el Real Madrid en Montjuic. Desde entonces, el Barça ha sumado cinco victorias y un empate –en el último partido que les arbitró frente al Betis–.

Será la primera vez que el colegiado extremeño pite al Barça esta temporada. Después de aquel 1-1 contra el Betis, Jesús Gil Manzano no se había vuelto a cruzar en el camino del cuadro catalán. Sí lo ha hecho en el del Real Madrid, al que le pitó en la jornada cuatro contra la Real Sociedad. Cabe recordar que el de Don Benito fue el que anuló el gol de Bellingham en Mestalla pitando justo antes de que el jugador inglés rematara. Un tanto que suponía el 2-3 y daba el triunfo a los de Carlo Ancelotti.

𝗗𝗘𝗦𝗜𝗚𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 | 𝗝𝗢𝗥𝗡𝗔𝗗𝗔 𝟵 | SÁBADO 🟨🟥 Estos son los árbitros para los partidos del sábado 18 de octubre en Primera División. 👥 Designación completa: https://t.co/CJrmFtSPky #ArbitrajeRFEF | @CTARFEF pic.twitter.com/AjpsRenTLb — RFEF (@rfef) October 17, 2025

Según las designaciones del Comité Técnico de Árbitros (CTA) para los encuentros de mañana, el catalán Víctor García arbitrará el Sevilla-Mallorca, junto David Gálvez (C. Madrileño) en el VAR, y el extremeño Francisco José Hernández el Villarreal-Betis, con Pablo González (C. Asturiano) al frente del VAR.