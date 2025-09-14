Estas son las jugadas más polémicas arbitradas por Gil Manzano en Primera División

La actuación de Jesús Gil Manzano en Anoeta durante el Real Sociedad – Real Madrid está de nuevo en el eje central de las polémicas, muy criticado no sólo por el entorno madridista tras esta nueva decisión que acabó con la expulsión de Dean Huijsen, sino también por el resto de grandes de la Liga. El desempeño del veterano colegiado tiene descontento a los blancos pero también a culés y colchoneros.

No es normal ver a Xabi Alonso perder la compostura, pero las decisión de Gil Manzano lo hacían necesario. El extremeño expulsó a Huijsen con roja directa justificado que derribó a Oyarzabal «impidiendo con ello una manifiesta ocasión de gol», todo esto pese a que su compañero Militao corría a la par junto a él. El central español se fue con roja directa y el entrenador blanco con amarilla por su reacción al grito de «¡Esto es increíble!».

Pero es que esta es solo una gota más en el inmenso vaso que se ha encargado de llenar en los últimos años Gil Manzano con el Real Madrid y con prácticamente el resto de equipos de la Liga. El descontento es generalizado, especialmente en el seno madridista pero también en clubes que luchan por la cabeza como Barça o Atlético de Madrid, que cuentan con una buena baraja de cartas para mostrarle a Gil Manzano sobre sus polémicas decisiones y actuaciones.

¿Saben quién es el único árbitro que ha expulsado durante su carrera a uno de los grandes tridentes de la historia del Barça, los Leo Messi, Neymar y Luis Suárez? Sí, hablamos de Gil Manzano, un árbitro que tampoco es bien recordado en el club culé que, recordemos, también expulsó a Robert Lewandowski en otra polémica decisión del extremeño.

Para el Barça pero especialmente para Gerard Piqué fue recordada otra expulsión, la que protagonizó el central en su último partido oficial con el club de sus amores. Gil Manzano fue el árbitro que dirigió aquel partido y que mostró la roja a Piqué, que le dedicó frases cargadas de sentimiento y cariño como que es «el árbitro que más nos ha jodido con diferencia» y que su arbitraje «¡es una puta vergüenza, me cago en tu puta madre!».

Pero la historia no acaba ahí, también tienen para recordar y mucho en el Atlético de Madrid a Jesús Gil Manzano. Así, en el recuerdo reciente, la expulsión a Ángel Correa por un codazo a Antonio Rüdiger que fue muy polémico, o como aquel penalti a favor del Sevilla en Copa del Rey tras una entrada de Barrios sobre Lamela que, de no ser por el VAR, habría sido ejecutado.

El de Don Benito lleva arbitrados en Primera División 256 partidos tras su desempeño en Anoeta. Lleva desde la 2012-13 en la élite y desde entonces ha promediado tanto 5.45 tarjetas amarillas como 0.27 rojas en sus encuentros de Primera, con 117 victorias para los equipos locales y 72 para los visitantes. Al Real Madrid es, con diferencia, el club al que más ha arbitrado con 54 encuentros, por los 43 pitados al Barça y los 38 al Atlético de Madrid.