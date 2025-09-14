Lamentable: Anoeta gritó «¡Mbappé hijo de puta!» y volvió a cantar «¡Asencio muérete!»

En el partido de la jornada 4 de Liga entre la Real Sociedad y el Real Madrid no sólo fue lamentable la actuación arbitral de Gil Manzano, que expulsó incomprensiblemente a Dean Huijsen por tirar a Mikel Oyarzabal en el minuto 32 cuando no era el último hombre de la defensa madridista. También lo fue porque parte de la grada de Anoeta insultó gravemente a Kylian Mbappé y a Raúl Asencio, a quien ya causaron un desagradable episodio la pasada temporada.

Por un lado, varios aficionados de la Real Sociedad gritaron «¡hijo de puta!» en repetidas ocasiones a Mbappé cuando vio la tarjeta amarilla por protestar una falta clara. Pero más bochornoso si cabe fue que el canterano madridista tuviera que escuchar como le deseaban la muerte con cánticos de «¡Asencio muérete!».

Recordemos que en el encuentro de ida de semifinales de la Copa del Rey del pasado curso, parte de la afición de la Real Sociedad insultó de todas las maneras a Asencio y este, totalmente abatido anímicamente, pidió a Carlo Ancelotti que le cambiase al descanso. Unos meses después, vuelven a repetirse unos episodios que debe recoger y denunciar la Liga.

Mbappé desesperó a la Real Sociedad en uno de sus mejores partidos con la camiseta del Real Madrid. En el minuto 2, el francés dio una asistencia a Arda Güler en un gol que fue anulado por otro fuera de juego milimétrico del que se generaron aún más dudas después de que el VAR ofreciera las líneas del semiautomático. Luego marcaría el primer tanto del equipo blanco y dando, de nuevo, el pase de gol al turco.

Mbappé y Asencio, insultados en Anoeta

Asencio entró al campo en el 68′ cuando Xabi Alonso decidió reforzar la defensa con una línea de cinco por la acumulación de cansancio tras la expulsión de Huijsen. El Real Madrid jugó más de una hora de partido con un futbolista menos y lo cierto es que el central de La Fábrica estuvo serio en varias acciones que entró en juego para frenar los ataques de los locales. Pero tuvo que volver a sufrir esos insultos contra su persona y un cántico lamentable en el que le deseaban la muerte.