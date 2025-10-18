De Jong carga contra la directiva del Barcelona: «Hubo gente que me quería vender para sacar pasta»

Frenkie De Jong ha firmado esta semana su contrato que le vincula con el Barcelona hasta 2029. El mediocentro holandés lleva varios años siendo una pieza clave para el equipo culé y este curso sigue siendo determinante para Hansi Flick en su posición. Pero siempre ha tenido un sector crítico que le ha reprochado actitudes. De Jong es un futbolista que nunca se ha callado nada y esta vez no iba a ser menos.

Hubo momentos durante la etapa de De Jong en el Barcelona, que la directiva azulgrana quiso venderlo. Él lo recuerda y no lo olvida, cargando contra esos mismos directivos: «Hubo un momento en el que había gente en el club que me quería vender para sacar pasta. Creo que fue en el verano de 2023 o 2022, no lo recuerdo bien. Pero siempre he tenido claro que me quería quedar en el Barcelona. Siempre he estado feliz de jugar aquí».

«Yo era un jugador con mercado, pero tenía claro que me quería quedar y que, si estaba bien, iba a jugar. Cuando tienes contrato, si te quieres quedar, te quedas. Por eso no tenía miedo», señaló De Jong en una entrevista en EL País sobre la situación en la que el club le quería vender hace dos temporadas.

«Cuando tienes una lesión en los isquiotibiales sabes que tardas entre cuatro y seis semanas en recuperarte, pero aquí nadie me decía cuánto iba a estar de baja. Lo primero que hacía al levantarme era mirar cómo lo tenía», revela De Jong sobre su lesión. «No quiero tener a gente amiga en la prensa para que hablen bien de mí y que siempre me defiendas. Si juego mal, que lo digan; y si juego bien, también», determinó sobre los críticos que opinan sobre su juego en el centro del campo del Barcelona.