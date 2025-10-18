Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Barcelona - Girona de la Liga El Barcelona - Girona corresponde a la jornada 9 de la Liga y se jugará en el Estadio Olímpico Lluís Companys El Barcelona espera poder levantarse tras la derrota que sufrió ante el Sevilla antes del parón de selecciones

El Barcelona y el Girona se ven las caras tras el parón de selecciones para disputar un emocionante derbi catalán en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Hansi Flick espera una reacción de los suyos tras las dos últimas derrotas que han sufrido y esperan que el conjunto que dirige Michel pague los platos rotos. Te contamos cuándo se juega, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este partidazo de la jornada 9 de la Liga.

Cuándo se juega el FC Barcelona – Girona: el derbi catalán de la Liga

El Barcelona recibe al Girona en el Estadio Olímpico Lluís Companys para jugar el partido que corresponde a la jornada 9 de la Liga. Este derbi catalán promete ser apasionante y el espectáculo que ofrecerán ambos en Montjuic será muy atractivo para todos los espectadores. Los de Hansi Flick necesitan ganar después del pinchazo que sufrieron en el Ramón Sánchez Pizjuán contra el Sevilla antes del parón, mientras que los rojiblancos buscarán dar la sorpresa ante el vigente campeón para intentar abandonar los puestos de descenso.

Horario del Barcelona – Girona de la Liga

La Liga ha programado este frenético Barcelona – Girona de la jornada 9 del campeonato liguero nacional para este sábado 18 de octubre. El organismo que preside Javier Tebas ha fijado este choque en el horario de las 16:15 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que no haya ningún tipo de incidente en la previa entre las aficiones para que el balón pueda rodar puntualmente en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Dónde ver el Barcelona vs Girona en televisión y en vivo online

Dazn fue uno de los medios de comunicación que se hizo con una parte de los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país una parte del campeonato español. Este Barcelona – Girona que corresponde a la jornada 8 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal de Dazn, que está disponible en diferentes plataformas. Eso sí, hay que tener en cuenta que este canal es de pago y habrá que estar suscrito para disfrutar con todo tipo de detalles de todo lo que suceda en este derbi catalán en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Además, todos aquellos aficionados del combinado azulgrana, del cuadro rojiblanco y los amantes del campeonato español en general deben saber que también podrán ver en directo en streaming y en vivo online este apasionante Barcelona – Girona de la jornada 9 de la Liga mediante la aplicación de Dazn. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este medio también pondrá a disposición de sus clientes su página web para que puedan acceder con un ordenador y así ver todo lo que suceda en Montjuic.

Por otro lado, como es habitual, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que suceda en esta jornada 9 de la Liga. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este Barcelona – Girona desde una hora y media antes de que el balón ruede en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Una vez el árbitro haga sonar su silbato publicaremos la crónica y las reacciones relevantes que se puedan producir en Montjuic.

Dónde escuchar por radio en directo el Barcelona – Girona de Liga

Todos los aficionados de ambos equipos que no puedan ver este derbi catalán de la jornada 9 de la Liga en directo por televisión o en streaming y en vivo online deben saber que podrán escuchar por la radio gratis la narración del Barcelona – Girona. Emisoras a nivel nacional como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Estadio Olímpico Lluís Companys para contar todo lo que este ocurriendo en este apasionante duelo que se disputa en Montjuic.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Barcelona – Girona

El Estadio Olímpico Lluís Companys, que se encuentra en el barrio de Montjuic, será el campo donde se celebrará este derbi catalán Barcelona – Girona correspondiente a la jornada 9 de la Liga. Este recinto sigue siendo la casa de los azulgranas mientras continúan las obras en el Camp Nou, que todavía no tiene clara en qué fecha volver a acoger un partido de fútbol y abrirá las puertas para todos los aficionados.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado Jesús Gil Manzano para que dirija la contienda Barcelona – Girona de la jornada 9 de la Liga. Juan Luis Pulido Santana estará controlando todo en el VAR, por lo que tendrá que revisar todas las acciones polémicas que se produzcan para, en el caso de ser necesario, avisar por el pinganillo a su compañero para recomendarle que vaya a analizarla al monitor que estará instalado entre los dos banquillos del Estadio Olímpico Lluís Companys.