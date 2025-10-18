La mano derecha de Laporta se ríe de la roja a Flick: «Es una butifarra, está integrado en Cataluña»

Rafa Yuste, vicepresidente del Barcelona, quiso quitar hierro a la expulsión de Hansi Flick en el partido contra el Girona. La mano derecha de Joan Laporta respondió de forma irónica a la acción que le costará no sentarse en el banquillo en el Clásico: «¿El corte de mangas? La butifarra es un plato tipico de Cataluña, con lo cual quiere decir que Flick está bien integrado».

Gil Manzano expulsó al técnico en el minuto 91 del encuentro cuando protestó de forma airada la decisión de dar cuatro minutos de descuento. El técnico recibió primero una tarjeta amarilla y casi inmediatamente después una segunda marchándose hacia el túnel de vestuarios. Flick se quedó en las inmediaciones del terreno de juego y en la siguiente jugada llegó la jugada de la discordia con el tanto de Ronald Araujo.

La celebración de Hansi Flick en el gol de Araujo que le dio la victoria al FC Barcelona ELCLÁSICO y todo el fútbol de DAZN… ¡POR SOLO 9,99€! 🔗 https://t.co/Di6MgBGfOO pic.twitter.com/nC1cZoXpo4 — DAZN España (@DAZN_ES) October 18, 2025

El alemán invadió como loco el terreno de juego junto a algunos jugadores del equipo para celebrar el gol y dedicó varios cortes de mangas a un Gil Manzano que no quiso reflejarlo en su acta, pese a que en las cámaras de televisión se ve con claridad el gesto. El entrenador aseguró en entrevistas posteriores al encuentro que esa desconsideración no se dirigía al colegiado, aunque parece poco creíble visto que un minuto antes había sido expulsado.

«No iba dirigido a nadie en particular (los cortes de mangas). Ha sido un partido de mucha tensión y tenía que sacarla», dijo Flick en una entrevista posterior en los micrófonos de DAZN. El técnico, quizá, consiga que el CTA no le ponga una dura sanción, aunque nadie le podrá quitar que esté ausente en el duelo contra el Real Madrid la próxima semana en el Santiago Bernabéu.