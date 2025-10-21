Flick: «No es mi trabajo si Mendilibar está enfadado o contento con el árbitro»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Olímpico de Montjuic para analizar la victoria del Barcelona contra el Olympiacos por 6-1 en la tercera jornada de la Fase Liga de la Champions League.

«Sí, por supuesto, estoy feliz. Al principio tuvimos algunos problemas, pero merecimos la victoria. Cada gol y cada victoria es importante», comenzó declarando Hansi Flick ante los medios de comunicación.

Sobre las quejas de Mendilibar por el arbitraje que perjudicó a Olympiacos: «No es mi trabajo. Yo creo que es de otra manera, pero no lo voy a discutir».

Más sobre Mendilibar: «No me gusta hablar de los arbitrajes, pero entiendo que Mendilibar esté enfadado».

Sobre los tres goles de Fermín López: «Sensacional actuación hoy. Tres goles marcados, el primero muy importante. Nos dio confianza, es un jugador que lo tiene todo es dinámico, necesitamos su velocidad».

«Lo primero es que hoy ganamos, que era importante y nos tiene que dar confianza para el partido del domingo. Es un partido tremendo. No tenemos mucho tiempo para recuperarnos, pero tenemos que estar preparados», añadió el técnico blaugrana.

Sobre su estrella: «En los grandes partidos siempre ha rendido Lamine Yamal. No tengo ninguna duda sobre él».

Más sobre Lamine: «No tiene molestias. Para él, y para todos, es importante la victoria y marcar goles. El domingo veremos otro Lamine».

«Soy optimista de cara a este fin de semana con lo que vimos la temporada pasada. Quizá recuperemos a dos jugadores para el domingo», completó mirando ya al Clásico del domingo.

«Esta es una nueva temporada. Siempre soy positivo. Claro que veo que nos veo capaces de ganar al Madrid. Tenemos buen equipo, volverán dos jugadores. La victoria de hoy nos da confianza», comentó Hansi Flick ante la prensa.