Clemente presagia el futuro de Lamine Yamal: «No va a durar mucho…»

Javier Clemente ha hablado sobre Lamine Yamal y sobre el conflicto que ha generado el Barcelona con la Federación por el tratamiento al que se está sometiendo esta semana. El que fuera seleccionador español ha desvelado, además, los riesgos que corre el futbolista debido a las constantes polémicas en las que se ve inmerso por su entorno –incluyendo al propio club– vaticinándole una carrera corta si no cambia el ecosistema que le rodea. «Como jugador es muy bueno, pero el problema es que si en su vida personal no lleva un comportamiento correcto como deportista, no va a durar mucho», ha señalado Clemente al ser preguntado por la perla del Barça.

Clemente se ha deshecho en elogios hacia Lamine Yamal, señalando que «hace cosas brillantes» aunque ha apuntado que «los rivales ya saben cómo juega». «Saben que es uno de los jugadores que no hay que dejarle jugar porque tiene tanta calidad que puede hacer muchas cosas. Va a tener marcajes y vigilancias muy especiales», ha explicado el ex entrenador.

También se ha pronunciado sobre la polémica generada con su pubalgia y su ausencia en este parón internacional con la Selección. Lamine se lesionó en la primera ventana FIFA de la temporada, en septiembre, y desde entonces ha arrastrado unas molestias de las que parecía haberse recuperado en estas últimas semanas.

Por ese motivo, Luis de la Fuente le convocó para que acudiera con España de cara a estos dos encuentros de clasificación para el Mundial 2026. Sin embargo, el Barcelona informó de un tratamiento que requería reposo, una vez que estaba ya concentrado en Las Rozas, lo que provocó que Lamine regresara a la Ciudad Condal y un evidente enfado en la RFEF por cómo había gestionado el club la situación.

Ahora, Clemente se ha pronunciado sobre ello, en unas declaraciones a la SER, diciendo que son «peleas de gallos». «No lo he vivido ni lo viviré porque tengo otro concepto de cómo hacer las cosas. Lo que sí es que hay que llevarlo de otra forma diferente. Ni el Barça tiene que enfrentarse a la Federación, ni la Federación al Barça. Tampoco al seleccionador. Eso hay que llevarlo por dentro», ha señalado.