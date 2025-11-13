Ander Herrera explica el drama de la pubalgia, la lesión de Lamine: «Todos los días era diferente»

Ander Herrera sabe de primera mano lo que es sufrir una pubalgia. El centrocampista de 36 años vivió un infierno cuando arrastró la lesión en su primera etapa con el Athletic de Marcelo Bielsa allá por 2012 y revivió su recuperación en medio del lío en torno a Lamine Yamal. El jugador del FC Barcelona tiene el mismo caso y sus idas y venidas han hecho que su desconvocatoria con España generase un lío tremendo.

Un caso en el que se le acusa de que sí juegue con Hansi Flick y no con Luis de la Fuente. A raíz de esa comparación, el vasco explicó la complejidad del caso: «Es un dolor de huevos terrible. Todos los días era una lesión diferente, muy latosa. Un día te encuentras mejor, otro peor. Yo estuve entre seis y siete meses arrastrándola cuando era joven. Al final es por la carga de entrenamientos y de trabajo. Me informé mucho y la pubalgia tiene varias patologías.

La pubalgia, una lesión impredecible para Ander Herrera

«A mí me dolía mucho cerca del abdomen. Yo me operé y vi la luz, en 25 días estaba como nuevo. Me llamó Xabi Alonso, que atravesaba algo igual, y le recomendé que lo hiciera pero no salió igual de bien. Tuvo que operarse otra vez en la zona de los abductores. Cada uno la sufrimos de una forma», explicó en una entrevista en ‘El Larguero’ de La Cadena Ser acerca del episodio que también sufren otros futbolistas como Nico Williams, Franco Mastantuono y Cole Palmer.

Por el momento, Lamine no está dispuesto a afrontar una operación. Principalmente porque se perdería varios meses de la temporada y, en caso de no ir bien, podría peligrar estar en plenas condiciones de cara al Mundial el próximo verano en Estados Unidos. Actualmente está en Barcelona en reposo y no está descartado para el próximo partido contra el Athletic el próximo 22 de noviembre. Una lesión que le impide estar al 100% físicamente y que ha ocasionado una guerra entre la RFEF y su club a la hora de decidir cuándo puede jugar.