La Masía en caída libre: el filial del Espanyol gana al del Barcelona en Segunda Federación

El filial del FC Barcelona sigue sin despegar. Después de consumar un decepcionante descenso a Segunda Federación la pasada campaña, el segundo equipo culé no está siendo capaz de dominar en una categoría donde partía como máximo favorito. En la última jornada, el conjunto dirigido por Belletti ha caído derrotado ante el RCD Espanyol B por un marcador de 1-0. Con este resultado el equipo de La Masía se sitúa a cuatro puntos del liderato del Grupo 3 de Segunda Federación, que en estos momentos ocupa la UD Poblense.

El inicio de campaña del filial barcelonista no está siendo el esperado. En un grupo conformado por conjuntos de Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y un equipo aragonés (de Barbastro, Huesca); el Barça Atlètic está sufriendo más de lo esperado. Los culés estaban llamados a dominar en la cuarta categoría del fútbol español, donde partían como favoritos en este grupo junto al Sant Andreu. Los de Belletti ocupan el segundo lugar de la tabla, pero han visto como el líder aumentaba en tres puntos su ventaja. El primer clasificado es el único que asciende de forma directa, acudiendo los cuatro equipos siguientes de cada grupo a un playoff de dos rondas.

El FC Barcelona B acudía al derbi de filiales ante el Espanyol con el objetivo de sumar su segundo triunfo consecutivo. El equipo que es cabeza visible de La Masía había encadenado tres partidos sin ganar antes de la goleada ante el Torrent (4-0), pero ante el filial perico volvieron los malos resultados. Un solitario gol de Ferran Gómez en el minuto 70 significó una victoria que vale más de tres puntos. «Es un partido especial y es lo que hemos transmitido», reconoció el técnico del Espanyol B, Raúl Jardiel, tras el partido.

Este derbi de filiales, disputado en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, se había disputado por última vez en 2021. En aquel momento, Espanyol y Barcelona B militaban en la extinta Segunda División B (actual Primera Federación). Los culés rozaron en varias ocasiones en los últimos años el ascenso a Segunda División, pero acabaron por caer a la cuarta categoría del fútbol español tras una decepcionante campaña.

Las canteras que superan a La Masía

El filial blaugrana comparte grupo con los filiales de Valencia, Girona, Espanyol y Castellón. Entre todos los cinco grupos de la Segunda Federación, el número total de filiales asciende a 22 (casi un cuarto del total). El mal momento del equipo de La Masía se aprecia en que un total de ocho conjuntos de Primera (Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Villarreal, Betis, Sevilla, Celta y Osasuna) tienen a su segundo equipo una categoría por encima. Un grupo al que hay que sumar a la Real Sociedad B, único filial en Segunda División.