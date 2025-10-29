Vinicius pide perdón públicamente por su reacción al ser sustituido en el Clásico

Viniciu Junior ha querido utilizar las redes sociales para disculparse tras su actitud en el Clásico contra el Barcelona al ser sustituido. El brasileño se mostró muy enfadado con Xabi Alonso al ser cambiado. En este comunicado, pide perdón a sus compañeros, presidente y al propio club, pero en ningún momento menciona al técnico madridista.

Vinicius se enfadó mucho al ser sustituido del Clásico a los 72 minutos. El brasileño no entendía que fuese el elegido para abandonar el terreno de juego cuando vio su número en el cartel luminoso del cuarto árbitro. Empezó a hacer aspavientos y gestos de desaprobación ante la decisión de Xabi Alonso de sacarlo del campo por Rodrygo. El camino hacia el banquillo del delantero fue tenso, pero, cuando llegó, sin mirarse con el donostiarra y manifestando su enfado, decidió irse hacia el túnel de vestuarios, abandonando el campo. Ocho minutos después, regresó al banquillo y fue protagonista en la doble trifulca del final del duelo.

No es la primera vez que Vinicius se indigna al ser sustituido. La última vez, sin ir más lejos, sucedió el pasado miércoles, en el encuentro que enfrentó al Real Madrid con la Juventus, a los 84 minutos. El brasileño también se enfadó con Xabi Alonso y abandonó el estadio Santiago Bernabéu muy molesto con el donostiarra, con quien mantiene una relación compleja desde el primer día.

Hay que remontarse al Mundial de Clubes para encontrar los primeros momentos tensos entre ambos, especialmente en la víspera de las semifinales contra el PSG, cuando Xabi Alonso tenía claro que iba a ser suplente ante los de Luis Enrique. Finalmente, fue titular tras la lesión de Trent. También saltaron chispas entre ambos en Oviedo, cuando fue suplente y saltó al campo en el segundo tiempo para dar una asistencia y marcar un gol.

Comunicado de Vinicius

Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico.

Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente.

A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa.

Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día.