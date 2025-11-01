Mbappé le deja un penalti a Vinicius y lo falla tirándolo al medio

Kylian Mbappé volvió a dejar tirar un penalti a Vinicius, pero esta vez salió cruz y el brasileño falló con un mal lanzamiento al centro de la portería que paró Julen Aguirrezabala. El portero del Valencia atajó una pena máxima que vino de un patadón de Thierry Correia a Álvaro Carreras en el área. Busquets Ferrer así lo señaló y el ‘7’ directamente se lo pidió cogiendo el balón.

Mbappé no puso ningún problema y Vinicius sonreía antes de tirar, pero el final no fue como esperaba al fallar con un tiro demasiado centrado. Aguirrezabala, tras repeler el penalti, hizo otra parada de más mérito en el rechace. El Valencia, que perdía por 2-0 en el partido de Liga contra el Real Madrid, encajó el tercero acto seguido con un golazo de Jude Bellingham en el Santiago Bernabéu.

Hace dos semanas, Mbappé ya dejó tirar a Vinicius el segundo penalti del choque contra el Villarreal y en esa ocasión no defraudó, pese a que el portero llegó a rozar el balón. Pero este sábado el resultado ha sido negativo justo en el día en que el brasileño se reencontraba con la afición tras su mal comportamiento en el Clásico.