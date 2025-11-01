Por qué Camavinga no juega el partido del Real Madrid ante el Valencia

Camavinga no juega el partido entre el Real Madrid y el Valencia de la undécima jornada de la Liga. El jugador francés no disputará el encuentro que se juega en el Santiago Bernabéu y que es clave para la lucha por el título liguero, ya que el Real Madrid es líder con cinco puntos sobre el Barcelona y, ahora, cuatro sobre el Villarreal. El motivo de la ausencia de Camavinga en el once titular del Real Madrid es puramente deportivo: Xabi Alonso ha decidido no sacarle de titular para este encuentro.

Así, Camavinga no juega de inicio después de hacerlo en el Clásico del pasado domingo y también en el encuentro ante el Getafe, es decir, en los dos últimos partidos del Real Madrid en Liga. Sin embargo, ahora no juega este encuentro ante el Valencia, lo que le deja en el banquillo, con posibilidad de que pueda salir en la segunda mitad.

La alineación del Real Madrid para este encuentro es la siguiente: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Bellingham, Arda Güler; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.

Camavinga no juega este Real Madrid – Valencia al que el conjunto valenciano llega en descenso, con nueve puntos, los mismos que Levante, Mallorca y Real Sociedad al inicio de la jornada. El Real Madrid es líder de la clasificación tras las primeras 10 jornadas, con cinco puntos de ventaja sobre el Barcelona.

Undécima jornada de Liga

Este duelo del Real Madrid ante el Valencia en el Santiago Bernabéu corresponde a la undécima jornada de Liga. Es, además, el primer partido del equipo entrenado por Xabi Alonso tras su gran victoria ante el Barcelona en el Clásico del fútbol español. Con ese triunfo, el Real Madrid saca cinco puntos a los culés en la clasificación. Eso sí, tal y como está la jornada, el segundo clasificado es el Villarreal, que con su goleada al Rayo Vallecano está a cuatro puntos del Real Madrid, uno por encima del Barcelona.

Tras este partido ante el Valencia, el Real Madrid tiene otros dos duelos antes de un nuevo parón internacional, el último del año. Será ante el Liverpool en Anfield (cuarta jornada de Champions) y contra el Rayo Vallecano en el estadio de Vallecas (duodécima jornada de Liga).