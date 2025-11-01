Juicio en el Bernabéu a Vinicius

Vinicius Junior regresa al estadio Santiago Bernabéu tras lo sucedido el pasado domingo en el Clásico que el Real Madrid ganó ante el Barcelona. El brasileño fue la nota negativa de la victoria madridista al mostrar públicamente su enfado al ser sustituido por Xabi Alonso, llegando a irse al vestuario con el encuentro en juego para regresar después y ser uno de los principales protagonistas de las dos trifulcas que se formaron sobre el césped. La afición madridista, consciente de todo lo sucedido, recibirá al brasileño y, salvo sorpresa, lo ocurrido ha quedado en el olvido.

Vinicius se enfadó mucho al ser sustituido en el Clásico a los 72 minutos. El brasileño no entendía que fuese el elegido para abandonar el terreno de juego cuando vio su número en el cartel luminoso del cuarto árbitro. Empezó a hacer aspavientos y gestos de desaprobación ante la decisión de Xabi Alonso de sacarlo del campo por Rodrygo. El camino hacia el banquillo del delantero fue tenso, pero, cuando llegó, sin mirarse con el donostiarra y manifestando su enfado, decidió irse hacia el túnel de vestuarios, abandonando el campo. Ocho minutos después, regresó al banquillo y fue protagonista en la doble trifulca del final del duelo.

No es la primera vez que Vinicius se indigna al ser sustituido. La última vez, sin ir más lejos, sucedió el pasado miércoles, en el encuentro que enfrentó al Real Madrid con la Juventus, a los 84 minutos. El brasileño también se enfadó con Xabi Alonso y abandonó el estadio Santiago Bernabéu muy molesto con el donostiarra, con quien mantiene una relación compleja desde el primer día.

El perdón de Vinicius

El pasado miércoles, en la vuelta del Real Madrid a los entrenamientos, Vinicius decidió pedir perdón a sus compañeros en el vestuario del primer equipo en Valdebebas. También utilizó las redes sociales para trasladar sus disculpas al club y al presidente por su comportamiento.

En el Real Madrid celebran que Vinicius haya mostrado ante sus compañeros la mejor de sus actitudes al pedir perdón. No obstante, Xabi Alonso y su cuerpo técnico no estaban presentes en la caseta madridista en el momento de la disculpa por su comportamiento al ser sustituido. «El vestuario es un lugar sagrado para los jugadores», explican en el club. Por lo tanto, ese perdón al donostiarra, que se produjo, fue en solitario.

En el club son partidarios de que esta guerra fría se solucione cuanto antes. Es evidente que Xabi Alonso y Vinicius difícilmente tendrán una relación fluida. El técnico vasco tiene un carácter fuerte y unas ideas muy claras, mientras que el brasileño no acepta su nuevo rol: seguir siendo importante dentro del equipo sin ser el líder, un papel que ahora pertenece a Mbappé. Esa mezcla de orgullo y temperamento provoca arrebatos como el que se vio en el Clásico.