Un Real Madrid bajo en defensas

Las lesiones se están cebando en estos primeros meses de temporada con la defensa madridista. El último en caer ha sido Dani Carvajal, pero la gran mayoría de los zagueros blancos han tenido que pasar por la enfermería. De hecho, solo se han salvado de visitarla Militao, Carreras y Fran García. Los otros jugadores que se han lesionado y no son defensas son Camavinga, Bellingham -que se operó tras el Mundial de Clubes- y Endrick.

Dani Carvajal tuvo que pasar por el quirófano el pasado martes para someterse a una cirugía. Al lateral derecho se le diagnosticó la presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha, tal y como comunicó el Real Madrid, motivo por el que pasó por el quirófano con éxito tras el Clásico.

Dos días después de la operación, Carvajal ya ha iniciado el trabajo de recuperación, demostrando sus ganas de volver. Estará entre un mes y medio y dos meses apartado de los terrenos de juego. El objetivo del jugador de Leganés es llegar al tramo final de partidos de este 2025 y poder acabar un año tan difícil para él en lo individual -ha estado gran parte del año lesionado- sobre el césped.

Actualmente, Alaba y Rüdiger también están en la enfermería. El austriaco está cerca de superar una sobrecarga en el sóleo que sufrió ante el Getafe, mientras que el alemán está próximo a recuperarse de la fuerte lesión en el recto anterior de la pierna izquierda.

Recientemente, regresó a la convocatoria Trent Alexander-Arnold, que se lesionó tras sufrir una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda en el encuentro contra el Marsella, correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos de la Champions. Por otro lado, Huijsen se perdió los duelos contra Getafe y Juventus por una dolencia en el sóleo.

Mendy, el caso más preocupante

El francés regresó a una convocatoria contra la Juventus tras estar más de cinco meses lesionado. El 26 de abril de 2025 fue la última vez que volvió a sentirse futbolista. Ese día, el estadio Olímpico de La Cartuja fue testigo de cómo el lateral izquierdo se rompía a los diez minutos de la final de la Copa del Rey que enfrentó al Real Madrid y al Barcelona.

Mendy disputó aquella final de Copa tras regresar de la enésima lesión muscular y sin apenas ritmo, posiblemente forzando. Tras lesionarse el 12 de marzo, en la vuelta de los octavos de final de la Champions ante el Atlético de Madrid, el francés se había perdido seis partidos de Liga y reapareció en la final frente al Barcelona, donde, a los diez minutos, sufrió una rotura del tendón proximal del recto anterior del cuádriceps derecho.

La cúpula madridista exigió explicaciones y la tensión entre Antonio Pintus y el cuerpo técnico de Carlo Ancelotti fue máxima tras aquel episodio. El preparador físico italiano no fue consultado sobre la idoneidad de la titularidad del lateral. Ahora, tras pasar un verdadero calvario, ya sólo tiene que esperar a que Xabi le ponga en el terreno de juego.