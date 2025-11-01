Xabi Alonso: «Mbappé es el primer lanzador de penaltis y yo quiero que los marquen»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación tras la contundente victoria del Real Madrid contra el Valencia en el estadio Santiago Bernabéu. Mbappé, por partida doble, Bellingham y un golazo de Álvaro Carreras fueron los autores de los tantos. Los blancos siguen sin fallar y meten presión a un Barcelona que comenzará el encuentro contra el Elche tercero y a ocho puntos del líder.

«Creo que ha sido un triunfo colectivo. El equipo ha jugado muy bien en conjunto, con muy buena energía. Veía a los chicos con ganas de seguir la dinámica, se nos puso el resultado de cara y luego estuvimos sólidos. Ha sido un partido muy completo», comenzó Xabi.

«Sobre todo la buena energía, el compromiso que tenemos, todos quieren aportar su buen nivel individual. Los jugadores se apoyan unos a otros. Se genera muy buena química y eso es lo que queremos», añadió sobre la actitud del equipo.

Xabi puso en valor el esfuerzo defensivo del equipo: «Fundamental el trabajo defensivo. Para ganar campeonatos hay que defender bien, hacer porterías a cero, encajar poco. Hoy, en general, todos hemos estado muy conectados».

Sobre Carreras, Xabi dijo lo siguiente: «Es muy competitivo, hace prácticamente todo bien. Sabe cuándo tiene el balón elegir la opción correcta. Es una muy buena noticia que esté con nosotros».

Sobre el penalti, comentó: «Mbappé marcó otros dos goles, que es una buena media. También los puntos, la dinámica del equipo. No hemos encajado goles. Ha sido un partido redondo. Me enfadé por fallar el penalti, porque podía ser el 3-0, pero luego marcó Bellingham. Nosotros asignamos los lanzadores y Kylian es el primer lanzador. A mí me gusta que marquen los penaltis».

«Han salido bien las cosas y pudimos gestionar los minutos. Sabemos el partido que tenemos el martes. Había que ser inteligentes. Han salido muchas cosas bien. No queremos relajarnos y queremos afrontar cada partido con la preparación mental necesaria. A partir de mañana, Liverpool y Liverpool», comentó.

«Ha hecho un muy buen partido», dijo al ser preguntado por Vinicius. Sobre el ritmo goleador de Mbappé, fue claro: «El tiempo lo dirá. Extrapolar la media a final de temporada son cábalas, pero sí que le ves con facilidad para encontrar el gol. Va a hacer muchos goles, no sé cuántos, pero va a hacer muchos esta temporada».

Al ser cuestionado si Valverde está entre los mejores laterales del mundo, explicó: «Todos vemos su nivel, lo completo que es. Con balón tiene alma de centrocampista, pero físicamente es muy poderoso. Desde que ha empezado a jugar, su nivel va creciendo, sintiendo más la posición, y sabemos que es un jugador total, completo. Por las necesidades que teníamos ha jugado ahí y lo ha hecho bien».

Xabi también analizó el partido de Bellingham: «Una cosa es la posición de Bellingham y otra lo que tiene que pasar para llegar a él. Jude tiene capacidad para hacer muchas cosas, pero cuando es más decisivo es cuando aparece en esa zona del enlace».