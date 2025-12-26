Huijsen se rodea de animales exóticos en Navidad: vacaciones entre serpientes, tigres o cocodrilos

Dean Huijsen ha vivido una Navidad muy diferente. El jugador del Real Madrid se fue a Emiratos Árabes a pasar estos días de descanso y desconexión con su familia, pero en su caso ha querido vivir situaciones muy curiosas. Huijsen ha estado de vacaciones ¡con animales exóticos! Su padre, en una publicación en las redes sociales, ha querido dejar rastro de ello.

El central malagueño ha estado con serpientes, cocodrilos, tigres… Todo ello mientras jugaba con estos animales exóticos. El lugar era Fame Park, en Dubai, un lugar donde hay varios animales de este tipo que se ha hecho famoso porque otros futbolistas también pasaron por allí.

En las imágenes, compartidas por el padre del futbolista, se ve a un Huijsen alegre, disfrutón (como es normal), pero también en algunas asustado por los animales que tiene a su lado. Huijsen además aparece también un helicóptero, tocando un tigre, con una serpiente gigante sobre su cuerpo… Unas vacaciones diferentes.

El internacional español acaba así un año muy especial para él, porque ha sido el de su revolución internacional. Debutó con España de la mano de Luis de la Fuente y el Real Madrid apostó por él en verano, haciendo una gran inversión. Huijsen tiene todavía mucho camino por delante, aunque el 2025 lo ha acabado de manera irregular, con algunos partidos malos que deberá mejorar en el inicio de 2026.